大專盃慢壘賽華醫大球員不滿「鏟壘」向對手丟球棒惹議

球棒打人案件最近台灣多處頻傳，今天網路又瘋傳「拿球棒攻擊事件」，而且「發生在棒球場上」。昨天在嘉義舉辦的大專盃慢壘賽，台南中華醫事科大對上台灣海洋大學，比賽中有球員滑壘鏟人引發衝突，網友上傳影片顯示中華醫大球員「竟拿球棒往對方休息區扔，差點就砸到人，畫面怵目驚心」。

對此中華醫大壘球社指導老師龔建中表示，此事起因於兩隊在跑壘過程中引起的不快，學生丟球棒的行為確實不妥，做了不好的示範，當下已告誡並向對方球隊致歉，學生事後也很懊悔。未來會加強學生運動精神和教育，並代表球隊再次向對方球隊致歉

現場觀戰網友表示，海大球員上二壘時滑壘，與中華醫游擊手碰撞，這時衝突還未爆發，在下一位打者打擊後繼續朝二壘衝刺，鏟到對方的腳，讓中華醫球員不滿，認為故意鏟壘。

網友指出，「海大得知華醫不滿後說抱歉，攻守交換時也有繼續道歉，沒想到華醫球員竟撿起球棒往一壘方向休息區用力一丟」，海大沒有人被球棒砸到，「不過畫面真的相當可怕，因為對方丟棒的距離其實很近」。

網友熱烈討有人說：「沒想到球棒事件真的演變到棒球場上，球棒給你拿來丟人的？」「丟棒子太粗暴大可不必」、「就算滑壘鏟人，丟球棒更惡劣」。網友有人認為丟球棒「會砸死人」，這種行為非常惡劣，年輕球員沒有懲處可能再犯，也有網友認為當事人應該禁賽處分。