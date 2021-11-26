快訊

變種病毒威脅增 跨年鬆綁措施延至下周公布

Nu病毒突變來勢洶洶！南非等6國入境不適用7+7 直接進檢疫所

大專盃慢壘賽華醫大球員不滿「鏟壘」向對手丟球棒惹議

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大專盃慢壘賽華醫大球員不滿遭「鏟壘」，向對手丟球棒惹議。記者周宗禎／翻攝臉書
大專盃慢壘賽華醫大球員不滿遭「鏟壘」，向對手丟球棒惹議。記者周宗禎／翻攝臉書

球棒打人案件最近台灣多處頻傳，今天網路又瘋傳「拿球棒攻擊事件」，而且「發生在棒球場上」。昨天在嘉義舉辦的大專盃慢壘賽，台南中華醫事科大對上台灣海洋大學，比賽中有球員滑壘鏟人引發衝突，網友上傳影片顯示中華醫大球員「竟拿球棒往對方休息區扔，差點就砸到人，畫面怵目驚心」。

對此中華醫大壘球社指導老師龔建中表示，此事起因於兩隊在跑壘過程中引起的不快，學生丟球棒的行為確實不妥，做了不好的示範，當下已告誡並向對方球隊致歉，學生事後也很懊悔。未來會加強學生運動精神和教育，並代表球隊再次向對方球隊致歉

現場觀戰網友表示，海大球員上二壘時滑壘，與中華醫游擊手碰撞，這時衝突還未爆發，在下一位打者打擊後繼續朝二壘衝刺，鏟到對方的腳，讓中華醫球員不滿，認為故意鏟壘。

網友指出，「海大得知華醫不滿後說抱歉，攻守交換時也有繼續道歉，沒想到華醫球員竟撿起球棒往一壘方向休息區用力一丟」，海大沒有人被球棒砸到，「不過畫面真的相當可怕，因為對方丟棒的距離其實很近」。

網友熱烈討有人說：「沒想到球棒事件真的演變到棒球場上，球棒給你拿來丟人的？」「丟棒子太粗暴大可不必」、「就算滑壘鏟人，丟球棒更惡劣」。網友有人認為丟球棒「會砸死人」，這種行為非常惡劣，年輕球員沒有懲處可能再犯，也有網友認為當事人應該禁賽處分。

海大 台南

延伸閱讀

債務糾紛持球棒5打1 礁溪警逮人破案

壘球／又一樁球棒衝突！ 大專盃球員惡意丟球棒引網友激憤

瓦解球棒隊 彰警狂掃子彈、槍枝與18名黑幫份子

持球棒打砸的另類「棒球隊」 彰化查獲11人討債集團

相關新聞

老師看了會生氣！孩子造句太誠實 媽媽無奈：我生的

小孩子的邏輯和思考力有時候超乎許多人想像，尤其在寫作業時還會鬧出不少笑話，一名媽媽PO出孩子的造句練習，只不過太過直接的答案讓她看了哭笑不得，無奈地說「我生的」，貼文一出也笑翻一票網友。

國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

大專盃慢壘賽華醫大球員不滿「鏟壘」向對手丟球棒惹議

球棒打人案件最近台灣多處頻傳，今天網路又瘋傳「拿球棒攻擊事件」，而且「發生在棒球場上」。昨天在嘉義舉辦的大專盃慢壘賽，台...

竹縣北埔國中發展「荒野壯遊」4大課程 獲教學卓越獎

新竹縣北埔國中地處偏鄉，學生數僅120多人，屬於偏鄉小校，但校方近年推出一套的特色「荒野壯遊石爺LOVE」教學方案，不僅...

將缺憾化為反毒行動力！忠和國中校長過去學生吸毒致死

嘉義縣水上鄉忠和國中校長黃雪惠多年前任教學生「小平」，在21歲施用多量毒品致死，讓她震驚不已，原來毒品猖獗危害青少年故事...

教育部創意競賽 崇學「熊愛你國際饗食派對」拿特優

台南市東區崇學國小師生參加教育部創意競賽徵選活動，昨以「熊愛你國際饗食派對」榮獲國小中低年級組特優。學生在決審時扮演Ch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。