校園足球推廣紮根 竹市議員籲增設社區足球場

近年隨世界盃及歐洲職業足球聯賽轉播增加，國內足球觀眾與運動人數穩健成長，時代力量新竹市議員廖子齊和新竹縣市體育會一群熱心推廣基層足球運動的教練合作，近期香山區數所國小舉辦校園足球推廣課程；廖子齊說，縣市能踢足球的場地有限，建議市府在市內設置設置五人或八人制的社區足球場，或能和其他運動共用的複合式體育場。

今在南隘國小的足球推廣課程另邀來同樣關心國內體育發展的時力立委王婉諭。她說，希望孩子們能夠從小就接觸運動、喜歡上運動。足球除了能讓孩子盡情地消耗體力之外，更能同步訓練平衡、肢體肌肉，也能讓孩子們學習到團隊合作精神，近年來越來越多家長選擇讓孩子參加足球運動班，也證明了足球在台灣的興盛。

王婉諭說，在廖子齊的努力下，新竹的大庄國小、香山國小、大湖國小陸續開始了校園樂足球推廣課程，今天來到廖子齊的母校南隘國小，更是別具意義。期待每位孩子都能有機會接觸運動、愛上運動，讓他們在學習過程中，挖掘自己的興趣，從而積極參與，並熱衷其中。

廖子齊表示，目前香山區已有4所國小舉辦足球課程，未來還有茄苳國小，等於香山區有一半的國小都上過足球課程，之後會繼續爭取資源，讓這些學校有設備和師資能夠繼續發展校內足球社團或校隊。

廖子齊指出，希望市府能夠參考目前中華足協倡議的「千足計畫」，在市內設置設置五人制或八人制的社區足球場或能和其他運動共用的複合式體育場，頭前溪左岸草地也很適合闢建足球場。

新竹市體育會足球委員會總幹事余祥義說，今年獲得教育部體育署約30萬元經費補助，加上約5萬元自籌經費，在香山地區的國小推廣足球，團隊運用遊戲而非訓練的方式，讓孩子善用身體的各部位包括腳和頭接觸球，培養球感，先喜歡上足球，再讓學校發展足球社團與校隊。