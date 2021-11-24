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口香糖刺破椰子！科普環島虛擬列車到南大附聰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附聰學生驗證「非牛頓流體」原理中「吃軟不吃硬」的科學現象。圖／擷取畫面
南大附聰學生驗證「非牛頓流體」原理中「吃軟不吃硬」的科學現象。圖／擷取畫面

台南大學附屬啟聰學校國小部科思創科學社團以「柔情似鋼～非牛頓流體的反擊」實驗主題，參加台灣科普環島虛擬列車，示範看似軟綿綿的口香糖居然隱藏著巨大力量可以刺破椰子，驗證「非牛頓流體」原理中「吃軟不吃硬」的科學現象，也將生活中有興趣的現象帶引全國的小朋友來體驗科學。

科思創公司長期投注資源在聽障學生科學教育，今年挹注資金設置南大附聰科學實驗教室，同時引進成功大學材料科學及工程學系教授李旺龍研究團隊，規畫長期的科學實驗課程，打開學生科學觀察的眼睛，拓展科學生活化的視野，並從實驗中觀察科學有趣的變化脈絡，覺知與欣賞科學的奧秘，進而願意去成為科學教育傳播的種子。

這些種子教師與學生經半年的時間即開花結果，勇敢地參加2021台灣科普列車，利用影片示範科學實驗，讓全國的學生也能體驗生活化的科學，並從「玩」當中體會到科學求真求實的精神。

科思創公司準備了1000份實驗想要免費寄送給全台各地的小朋友，只要跟著影片中南大附聰的孩子的指導，就可以動手做出非牛頓流體現象，即日起至12月7日止，開放12歲以下5歲以上的孩子索取材料包。若超過1000人次報名，會改為1家庭1份。科思創公司同時保有修改內容的權利，並將以報名索取作為優先順序的考量，最晚於12月21日前寄出。詳細資訊請見科思創魔法材料學校-科普列車材料箱索取。

報名表單網址：https://bit. ly/3xqam1C

「柔情似鋼～非牛頓流體的反擊」實驗影片：https://www.youtube.com/watch? v=deIgr1fiLUM

2021台灣科普環島虛擬列車：https://techtrain-prod-front.azurewebsites.net/

南大附聰學生驗證「非牛頓流體」原理中「吃軟不吃硬」的科學現象，以口香糖刺破椰子。圖／擷取畫面
南大附聰學生驗證「非牛頓流體」原理中「吃軟不吃硬」的科學現象，以口香糖刺破椰子。圖／擷取畫面

牛頓 環島

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