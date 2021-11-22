長中英語小小解說員囊括2、3名 講風神廟讓你知！
台南市長榮中學國中部參加全市小小解說員競賽，國一學生廖婕羽及潘玉瑀以風神廟「The Wind God Temple」榮獲第2名、國二吳承殷及林妍均則以關子嶺「Guanziling Scenic Area」拿下第3名，展現雙語教學及學習力的成果。
指導老師莊舒萍表示，廖婕羽和潘玉瑀雖是國一小女生，卻活潑伶俐、台風穩健，她們選擇台南的風神廟為解說主題。風神廟是台灣唯一主祀風神的廟宇，但即便是在地台南人，也未必聽聞或了解這藏身府城巷弄中，歷史悠久、獨具特色的文化古蹟。兩人精心預備了造型服裝，化身AI機器人和好奇寶寶，在一問一答間，娓娓道出風神廟在清領時期的重要地位和廟中供奉的神明，也介紹了周邊適合散步、走讀古都歷史的神農街。
練習期間難免爭執、眼淚、疲累和挫折，兩個小女生彼此安慰，互相鼓勵而成長。也透過學習更深入了解在地歷史，在英語的口說能力上也大有進步，並肩作戰下培養出更深刻的默契和更堅定的友誼，約定明年再度參賽。
承殷及妍均以解說台南知名景點關子嶺拿下第3名，她們也是頭一次代表學校參賽，老師莊舒萍說，怕生的兩人拿下好成績收穫的不僅是名次，更寶貴的是自我的成長。
莊舒萍回想從初賽到培訓，因新冠疫情大幅壓縮了參賽的準備時間，師生們都處在極大的壓力之下，仍不斷地練習並追求進步。選手們除了在老師安排的練習時間全心投入，也主動利用下課時間培養默契，老師看在眼裡，也感動在心裡，對孩子們的努力與表現引以為榮。
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