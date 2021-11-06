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佛光山國際書展今開幕 疫情影響線上線下同步進行
高雄市政府與佛光山佛陀紀念館今天上午共同舉辦「2021國際書展-永遠從關懷出發不間斷」開幕，活動因應疫情，今明兩天採線上線下同步進行，現場也進行1萬5千本童書捐贈儀式，80多名國小校長出席，望將文化教育推廣深入偏鄉孩子心中。
高雄市長陳其邁、佛光山住持心保和尚、國家圖書館長曾淑賢、高雄市教育局副局長黃盟惠及各校校長等近80人出席。現場除進行1萬5千本童書捐贈，佛光山紀念館也另外捐贈300套「世界佛教美術圖說大辭典」中英文版，予全國公立圖書館，並公開由如常法師總策畫，近期剛出版的新書「小杰的神奇之旅」。
陳其邁首先感謝佛光山在疫情及城中城大火中，給予高雄市府很大的幫助，他說，高雄土地面積遼闊，星雲大師從過去到現在一貫對弱勢學童的關懷，自2007年起推動雲水書車，目前足跡已遍及全台各地，深耕每一位小朋友心田。
陳其邁表示，國際書展自2013年開始，共計吸引250萬以上民眾參與，今年國際書展主題「從關懷出發不間斷」有4個亮點，科技、人文、蔬食、安心靜心，雖然今年受疫情影響活動大幅縮減，相信明年書展能恢復正常生活。
書籍受贈校長代表大樹溪埔國中校長王小芬表示，大樹有三寶佛光山、鳳梨和玉荷包、好山好水，但生長在這裡的孩子多數並不知道，「小杰的神奇之旅」這本繪本讓孩子有機會認識自己的土地，期待在孩子心中扎根後，未來到世界舞台能大聲說出「我來自台灣，我來自高雄，歡迎來到大樹」。
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