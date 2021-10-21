輔英科大附設東興非營利幼兒園啟用 分享大學幼保資源

輔英科技大學附設東興非營利幼兒園今天揭牌啟用，屏東縣長潘孟安感謝輔英科大「跨溪相助」，承擔委辦重任。校長顧志遠表示，學校幼保系轉型為親子產業專業營運或委辦，目前已接受高巿府委辦2所公共托嬰中心暨育兒資源中心、6區居家托育服務中心、2區坐月子服務平台等委辦案，及1所附設非營利幼兒園營運案；屏縣府則委辦2所附設非營利幼兒園營運案，輔英將大學幼保專業資源分享營運親子機構。

潘孟安表示，東港鎮東港、東光、以栗和大潭等4所國小都有附設幼兒園，興農里和興和里尚無公立幼兒園，縣府為擴大幼兒托育服務，才選定東興國小辦理非營利幼兒園。東興國小已無閒置空間，縣府爭取總計經費3315萬元新建兩層樓共8間教室，將可招收4班、106名2歲至入國民小學前幼童，讓弱勢幼兒也能享有優質、平價的幼教環境。

顧志遠表示，輔英已先後承辦大寮、林園兩所公托，和高雄新甲、屏東仙吉等兩所非營利幼兒園，東興是第三所，學校擁有豐富且專業的經驗，相信在公私協力辦理下，必能提升優質教保服務，營造幼兒探索學習的最佳場域。

東興非營利幼兒園園長賴婉婷說，幼園相鄰大鵬灣、東隆宮、華僑市場等，人口稠密，自然資源豐富，課程將設計帶領孩童走入在地生活，認識自己家鄉，並從遊戲中培養自信、開心、合作、探索及創作的人格特質。