萬潤創新創意競賽 地主崑山科大奪不分類金獎成績亮眼

崑山科大今天公布連14年與萬潤科技合辦的「萬潤創新創意競賽」結果，今年大專組231隊參賽、98組進決賽，戰況激烈。地主崑大睽違3年再拿下不分類金牌獎、10萬元獎金，另獲電機資訊類最佳應用及最佳創意獎、10項佳作、14項入圍；工程應用類獲最佳應用獎、7項佳作、16項入圍。

大專組虎尾科大校長張信良率領教授團隊評審。崑大電機系「照亮你的前途」團隊以「具創新封裝材料之白光LED節能照明光源」參賽，林俊良副教授指導，學生林俊宇、李駿廷及張藝獻設計，透過跨領域創新，與生產氣凝膠的「台灣氣凝膠科技材料開發公司」合作，引入原應用在隔熱防火建材的氣凝膠材料，加入白光LED封裝膠體，不僅提升白光LED特性與降低成本，也大幅提升氣凝膠價值，已申請我國發明專利，獲不分類金獎。

大專組電機資訊類由成大製造資訊與系統研究所「戴口罩的小海豹」團隊以「AR動畫機」獲得最佳潛力獎，崑大學電機系「奶酪」團隊以「具有新型升壓技術之高效率高升壓直流轉換器」獲得最佳應用獎，同系的「菌滅之光-菌殺對 水之呼吸」團隊以「具節能創意機構之UVC-LED水殺菌器」獲得最佳創意獎。

工程應用類台大機械系「面「面具」到」團隊以「4D列印嘉年華」獲得最佳潛力獎，崑大機械系「Water-GEN」團隊以「可自動清潔感測器的水質監測裝置」獲得最佳應用獎，宜蘭大學電機系「AACLAB」團隊則以「智慧醫療4.0 - 運動型非接觸式生命特徵檢測器」獲得最佳創意獎。

碩博士論文決賽成大機械系包辦金銀銅，藍兆杰教授指導賴于暄、游真蘋，以〈開發力量控制觸覺回饋裝置於大範圍之三維虛擬阻抗實現〉獲金獎、20萬元獎金；劉至行教授指導楊斯宇以〈多重邊界條件與材料拓樸最佳化於自適性撓性夾爪設計之研究〉獲銀獎；鍾震桂教授指導黃宥鈞以〈自供電感測器與其在遠端人機介面之應用〉銅獎。

航太系彭兆仲教授指導塗苡瑄的〈基於IMU與影像融合輔助行人航位推算法〉獲銅獎。地主隊崑大則由機械系江智偉教授指導鍾政儒，以〈自動化汙染監測系統之開發與應用〉獲佳作。

高中職組決賽嘉義高工機械科「金屬造型速成機」金獎；師大附中普通科「人耳辨識門」、長榮中學電機科「防疫複合式系統自動販賣機」同獲銀獎；立志中學資訊科「智能糾察機器人」、東石高中「綠能智慧流動廁所」銅獎。