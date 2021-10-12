高雄市鳳林國中、正興國中 雙獲教育部閱讀磐石獎

高雄市學校積極推動閱讀，小港區鳳林國中、三民區正興國中今年雙雙榮獲教育部110年閱讀磐石獎，正興國中教師王姿雅並榮獲閱讀推手個人獎。高雄市教育局長謝文斌今天在國中校長會議上頒獎表揚，除了教育部20萬元獎金，教育局也加碼10萬元獎金。

正興國中今年以「正興愛閱交響悅章」為主題，參加教育部閱讀磐石獎校長鍾莉娜說，正興國中108年時曾因大雨重創圖書館，當時教育局向教育部爭取經費改建圖書館，讓學生現在能擁最好的閱讀環境，也提升學生「率讀率」與「閱讀力」。在圖書家長、志工的支持與協助下，正興的閱讀推動獲也得社區的力量。讓學生養成「能讀、多讀、喜歡讀」。

榮獲閱讀推手獎的教師王姿雅，在閱讀推動上展現創意，尤其在圖書館經營上，從學生角度思考，設計各項活動吸引學生入館借閱。在課堂上，透過讀報教育、媒體識讀課程等，培養學生閱讀的素養能力，讓學生成為「閱讀玩家」，不只喜愛閱讀，也專精閱讀，使閱讀成為生命的一部分。

鳳林國中校長林宜家表示，鳳林國中推動「閱美」閱讀計畫，翻轉孩子對身處之地的感受，讓閱讀累積心中的真善美。 鳳林國中位在高雄市大林蒲，是全國唯一因嚴重空汙而即將遷村的聚落，學校被重工業區的煙囪包圍，在地人苦稱為「居住孤島」。在這樣不利的生活環境下，鳳林國中的全體教師投入閱讀教學，期待帶孩子以閱讀結合美感，培力學生的品德、感知、遠見與在地關懷等能力。

圖書館志工團長吳義興說，鳳林國中是所小型學校，校內沒有編配圖書館專職人員，圖書館的運作都是由在地的社區志工來協助，但社區居民對孩子閱讀的期待非常高的，學校圖書館周末都會開放，阿公阿嬤級的志工們，只要看見學生踴躍來借書，再累都覺得非常值得。