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基市改造21所學校視聽教室 呈現電影院、劇院視聽質感

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市八斗國小多功能視聽教室呈現原民風，外牆彩繪結合阿美族的圖騰藝術。圖／基市教育處提供
基隆市八斗國小多功能視聽教室呈現原民風，外牆彩繪結合阿美族的圖騰藝術。圖／基市教育處提供

基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫近2000萬元，改善全市21所國中小視聽教室設備。教育處表示，視聽教室朝多功能使用空間規劃，未來學校舉辦座談會、專題演講、培訓活動、聽覺與視覺藝術教育等課程，都能有更舒適的空間，提升服務品質。

基市府投入1980萬元整修全市21所學校視聽教室，改善舞台、地面、燈光、座椅和音響設備，希望在視聽教室硬體、軟體提升後，使用能更流暢，讓學生宛如置身電影院、劇院，提升學習效果，相關工程將在10月完工驗收。

教育處長林祝里說，學校舉辦座談、專題、培訓和聽覺與視覺藝術教育，都在視聽教室舉行，空間與設備應與時俱進，因此運用中央補助經費整修，並朝多功能使用規畫。

深美國小視聽教室的摺疊椅使用已久，修繕後椅面及摺疊桌不再搖晃。教室地面貼上木紋PVC地磚，並規畫「無障礙區域」標示，為全領域使用者打造舒適的無障礙空間。投影布幕升起後的牆面塗上綠色漆，讓視聽教室未來也可以轉換為攝影棚使用。

德和國小與成功國小全面更新視聽教室座椅，分別採用紅色或藍色絨布座椅，讓視聽教室提升質感。德和國小更購置結合電腦、投影機、投影布幕及音響等功能的資訊講桌，搭配具環場音效麥克風，視聽教學音響無死角。

八斗國小是原住民重點學校，視聽教室外牆結合阿美族的圖騰藝術與建築風格，教室內採用木紋地磚搭配竹飾板，吧檯設計也具原住民風格。

明德國中添購8台55吋工業級窄邊液晶螢幕，將螢幕拼接成一個大型「電視牆」，超窄邊框創造出全方位完美逼真的組合畫面。武崙國小視聽教室安裝LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果。多功能連結座椅組的桌面更寬廣，還能調整椅子前後距離，讓不同身材體型的人都合用。

基隆市德和國小多功能視聽教室更新後，全面換裝紅色絨布座椅。圖／基市教育處提供
基隆市德和國小多功能視聽教室更新後，全面換裝紅色絨布座椅。圖／基市教育處提供
基隆市武崙國小多功能視聽教室更新後，宛如豪華崁燈劇院。圖／基市教育處提供
基隆市武崙國小多功能視聽教室更新後，宛如豪華崁燈劇院。圖／基市教育處提供
基隆市明德國中多功能視聽教室安裝8台顯示器，有如一面300吋大螢幕電視牆。圖／基市教育處提供
基隆市明德國中多功能視聽教室安裝8台顯示器，有如一面300吋大螢幕電視牆。圖／基市教育處提供
基隆市八斗國小多功能視聽教室呈現原民風，教室內採用木紋地磚搭配竹飾。圖／基市教育處提供
基隆市八斗國小多功能視聽教室呈現原民風，教室內採用木紋地磚搭配竹飾。圖／基市教育處提供
基隆市深美國小視聽教室增添無障礙座位區，牆面塗上綠色油漆也可轉換為攝影棚使用。圖／基市教育處提供
基隆市深美國小視聽教室增添無障礙座位區，牆面塗上綠色油漆也可轉換為攝影棚使用。圖／基市教育處提供

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