基市改造21所學校視聽教室 呈現電影院、劇院視聽質感

基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫近2000萬元，改善全市21所國中小視聽教室設備。教育處表示，視聽教室朝多功能使用空間規劃，未來學校舉辦座談會、專題演講、培訓活動、聽覺與視覺藝術教育等課程，都能有更舒適的空間，提升服務品質。

基市府投入1980萬元整修全市21所學校視聽教室，改善舞台、地面、燈光、座椅和音響設備，希望在視聽教室硬體、軟體提升後，使用能更流暢，讓學生宛如置身電影院、劇院，提升學習效果，相關工程將在10月完工驗收。

教育處長林祝里說，學校舉辦座談、專題、培訓和聽覺與視覺藝術教育，都在視聽教室舉行，空間與設備應與時俱進，因此運用中央補助經費整修，並朝多功能使用規畫。

深美國小視聽教室的摺疊椅使用已久，修繕後椅面及摺疊桌不再搖晃。教室地面貼上木紋PVC地磚，並規畫「無障礙區域」標示，為全領域使用者打造舒適的無障礙空間。投影布幕升起後的牆面塗上綠色漆，讓視聽教室未來也可以轉換為攝影棚使用。

德和國小與成功國小全面更新視聽教室座椅，分別採用紅色或藍色絨布座椅，讓視聽教室提升質感。德和國小更購置結合電腦、投影機、投影布幕及音響等功能的資訊講桌，搭配具環場音效麥克風，視聽教學音響無死角。

八斗國小是原住民重點學校，視聽教室外牆結合阿美族的圖騰藝術與建築風格，教室內採用木紋地磚搭配竹飾板，吧檯設計也具原住民風格。