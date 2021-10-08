段考前神救援／連段考都不行會考怎麼行？國中英語段考 力宇教育來幫你

110上國中第一次段考【國一英語】考前分析

進入國中的第一次段考將近，同學你是否想一舉攻下國中段考首勝，穩坐校內學霸地位呢？就交給力宇教育 Kreis老師吧！這次他對七年級第一次英語段考進行學習重點解說，在單字、文法與題組部分都做了相當精闢的說明。

在單字部分，Kreis老師擅長以主題心智圖方式做一系列的相關單字解說，來加廣單字量並加深背誦印象，更加以對字源進行說明，也會解說不同單字的細微差異，國中基礎單字的完整介紹，可以在Kreis老師的英檢課程中學習到喔！

把單字學習的基礎打好後，接著才能更專注於英語的文法句型上。南一、康軒、翰林三家版本的文法重點，本次段考範圍均為be動詞的肯定、否定與疑問句，影片中Kreis老師針對be動詞句型後方加上形容詞、名詞、介系詞...等五種用法，都逐一進行解說及句型改寫，除了瞭解文法重點之外，更能寫出漂亮的句子。

此外，名詞單複數的用法也相當重要。特別注意不規則變化 (如：mouse→mice, goose→geese, ox→oxen) 與單複數同型 (如：deer, sheep, fish)，而fish可當複數，但也還有fishes的用法，你知道它們的區別嗎？影片中老師都有介紹喔！

另外Kreis老師也擅於補充英語的生活素養，引導同學在生活周遭隨時關注英語相關資訊，在搭電梯時，你有研究過搭乘說明嗎？標示中寫的限乘幾人，是使用persons還是people呢？想了解這些容易混淆的用法差異，還想精進自己的閱讀素養力的話，就不要錯過這次國中英語段考重點整理影片喔！

力宇教育老師介紹