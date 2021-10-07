知名女董事輪番上陣談領導 300名台大生搶著修

職場新鮮人常在心中反問「學校為什麼沒有教？」台大領導學程今天宣布與台灣女董事協會合作開設「領導力講座」課程，這是該協會首次和大專院校合作開課，將邀請業界菁英分享職涯經驗，並透過職場情境模擬，學生可從課程學到有別於理論的實作技能，為踏入職場前做好準備。

台灣女董事協會理事長蔡玉玲說，希望學生可以從協會女性成功企業家的精實治理經驗中，找到參考典範，提早探索就業傾向，找到適性發揮的職務。協會也將會為準畢業生提供就業機會，接軌企業關鍵人才。

台大校長管中閔表示，不希望同學等到快要畢業準備求職時才跟產業接近，此課程藉由講者的幫助，同學有機會向不同產業中的佼佼者請益交流，開拓對就業發展的想像，提早認識產業需求。

管中閔舉例，美妝業也需要數位人才，如何結合美妝和數位的特性就是台大學生能發揮跨域才能的機會，成為產業未來人才的助力。他期待學生打破舊有科系跟學習限制，展現出符合未來大學「打破刻板印象，放開心胸探索」的精神。

台大描述，課程只開75個名額，吸引近300名學生爭取。在申請表單內的修課動機中，有學生寫到「暑假在新創公司實習時，感受到真正的產學落差。為何與學校所學有那麼大的差距。看到這門課有許多成功企業家親自授與在職場的寶貴經驗，我希望能有機會修習，提前與企業接軌，成為業界所需要的跨領域人才。」

另有學生提到「身為一個國際生，看到這門課，心想絕對不能錯過這個可以和台灣企業領導者學習的機會，畢業後更希望能留在台灣工作及發展。」台大領導學程副主任丁照棣表示，修課學生從大一到博士生都有，十分罕見，足以看見學生的需求。下學期將增加修課人數，讓更多學生有機會與企業領袖近身學習。