段考前神救援／第一次考理化就不怕 搶分關鍵一次看！

110上國中第一次段考【國二理化】考前分析

從國一升上國二，是否覺得自然科學的學習難度有加深？理化課程和生物的準備方向略有不同，除記憶性課程外，還有一些是可以靠理解推導的。

面對第一次的理化段考不用緊張，深吸一口氣，力宇教育的孟翔老師幫大家提點段考要搶高分需特別再注意的知識點，搭配各校常考的高頻題型，詳細分析題目可能陷阱，讓同學能快速在段考前掃除易錯雷區、搶得高分關鍵，當然一些記憶性的基本題同學自己也要掌握喔！

《搶分+》大氣

大氣的組成要特別注意固定氣體；而不同氣體有不同的收集方法，常考的氧氣和二氧化碳，都是使用排水集氣法。

《搶分++》濃度

重量百分率濃度、體積百分率濃度熟記定義及公式應能好好拿分；ppm為108課綱新增課程，常考的為％和ppm的換算，同學較不熟悉需多加練習。另外，溶解度依學校使用版本內容來進行複習。

《搶分+++》密度

學密度不用死記，了解質量和體積的變化即可去推導。若計算液體密度時要注意需扣除容器質量。

公式 M = V × D

還有哪些是這次段考搶分關鍵呢？快點點開影片，跟著孟翔老師一起來複習。