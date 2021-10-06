東高女生愛發明又能寫好文 台灣科學節徵文比賽奪金牌

嘉義縣國立東石高中發明社社長梁軒綾，6月帶隊榮獲上市公司萬潤科技主辦「萬潤2020創新創意競賽」全國銀牌， 以及俄羅斯主辦的IEYI世界發明展銅牌，最近又參加台灣科學節「奧秘海洋」徵文比賽，獲評審高中職組第1名金牌獎，她擁有創意發明能力，又能寫好文章，跨界能力受讚賞。

梁軒綾用流暢文筆，提出個人觀點，增進國人海洋素養，累積永續經營海洋的智慧，她多次擔任環境解說志工，認同徵文比賽永續海洋主題，因為台灣四面環海，卻缺乏海洋文化，她說，「難道豐腴的海鮮文化就是我們的海洋文化？」

她以「如果明天，世界不再有鯊魚」為題，由櫻花蝦炒飯與涼拌海蜇皮談起，如何吃？何時吃對海鮮知識？石虎在淺山群間，鯊魚在無垠海洋，他們都是食物鏈頂端掠食者，沒有牠們，生態將失去平衡，「我們海洋餐桌，最終將剩下中式涼拌海蜇皮與西式炸水母加薯條2個選項。」

東高說，108新課綱鼓勵學生培養核心素養與跨域學習，強調不以學科知識為限制，如何將生活與學習相互結合，讓學生成為跨界行動者；梁軒綾會考成績好，選擇就近入學東石高中，不同於社區高中以繁星升學為主要，喜歡科展研究與創新發明的她，理論研究與創新實作並進，連2年在科學班專長科展領域，拿下雲嘉區科展，物理與天文學科佳作。