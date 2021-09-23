中山大學「MIT迷你型潛艇」 完成載人入艙定深航行測試

中山大學今天表示，智慧操控水下載具平台技術研發學研中心開發的「科研用水下載人載具」，在中信造船廠區水下5米完成「載人入艙」潛行以進行維生系統測試，並首度進行「固定深度航行」，下個月將前往小琉球，進行挑戰外海的真槍實彈演練。

中山大學校長鄭英耀表示，完成這項創舉，代表中山大學帶領研發聯盟以系統設計開發的台灣第一艘「MIT迷你型潛艇」，已邁入「載人」潛行進行探勘研究階段，為台灣水下的「藍色科技」開創更多可能。

由中山大學研發的台灣首艘水下載人載具，正中間是顯眼的金屬載人球艙，外型就像是一個巨大機器人，整體總重量3.7公噸，加上配重則共計4.2公噸，艙內可載2人。骨架使用不鏽鋼搭起電力系統及運動操縱垂直與水平推進器等，下潛深度設計目標為500公尺，電池與維生系統可維持8小時，並有事故緊急救援設計，可快速充氣、快速卸載、急速上浮。

中山大學水下載具學研中心主任王朝欽表示，上一次是到台南安平港域作動力航行測試，但當時尚未有任何人員入艙操作，是由研究人員穿潛水裝備、站在潛艇外的鋼架，透過面板操作，完成水下8米實海動力航行測試。這次首度「艙內載人」下水實測，由中信造船集團提供廠區設備與後勤支援，考驗「研發人員在艙內進行科研活動，維生系統能否正常運作」。團隊為確保艙內駕駛萬無一失，事先在陸地上讓人員進入密閉球艙，反覆測試維生系統的模擬操作，待一切熟悉就緒，才前往廠區水域進行實測。

校方表示，9日實測當日潛艇入水後，外部駕駛員隨即操控潛艇，垂直下潛至5公尺的深度，先行測試重複下潛與上浮到水面多次，然後再載人潛入水中。人員滯底測試達1個小時，過程中自行開發的維生系統功能完全正常。接著進行「定深航行」測試，也就是載人載具在水面下，以固定深度進行巡航，確認動力系統可在不同深度時，均能安全操控。

王朝欽說，中山大學水下載具研發能量，在海下所教授群王兆璋、陳信宏、周佑誠及邱永盛等團隊建立的基礎下再下一城，這次在港區內較平靜的水域測試成功後，下個月計畫將移師到屏東小琉球海域，進行「載人入艙實海測試」，接受更貼近實海域的挑戰。在小琉球海域的測試挑戰度更高，下潛水深希望可達20公尺，且需面對風浪海流對載具操縱性與安全性的巨大干擾。 中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心開發的「科研用水下載人載具」，在中信造船廠區水下5米完成「載人入艙」潛行以進行維生系統測試。圖／中山大學提供 中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心開發的「科研用水下載人載具」，在中信造船廠區水下5米完成「載人入艙」潛行以進行維生系統測試。圖／中山大學提供 中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心開發的「科研用水下載人載具」，在中信造船廠區水下5米完成「載人入艙」潛行以進行維生系統測試。圖／中山大學提供

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