結合4大閱讀推廣及新生兒禮袋 苗栗愛閱逗陣行啟動

苗栗縣政府上午啟動「苗栗愛閱逗陣行」，活動結合109年新生兒閱讀起步走禮袋贈書及今年多元閱讀、英語學習Follow me、行讀苗栗客庄等活動，從即日起至12月31日同步在全縣各鄉鎮市公共圖書館辦理包括嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡、原住民、新住民、本土語言、數位E時代、英語學習及行讀苗栗客庄等主題共573場閱讀講座和106場書展，縣府歡迎民眾踴躍參與。

縣府教育處指出，徐縣長非常重視閱讀，一再鼓勵親子共讀以陪伴孩子學習成長，教育處除爭取教育部多元閱讀推展與圖書館空間環境設備改善等經費，也添購各類啟蒙繪本等書籍，在縣府推動下，縣內閱讀活動與閱讀人口數量逐年增加；教育部與國家圖書館今年3月公布去年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告統計資料顯示，苗栗縣在「整體閱讀力表現績優城市」蟬連縣市人口50萬以上組第1名；鄉鎮市部分，包括苑裡、造橋、三灣、獅潭、苗栗、南庄、泰安及西湖鄉等9鄉鎮市也榮獲109年度台灣閱讀力表現績優城市，尤其三灣鄉每人年平均借書達20.65冊，連續7年居全國之冠。

今年教育部與縣府準備的0到5歲嬰幼兒閱讀繪本圖書，分裝成1180套閱讀禮袋，將贈送109年出生及入籍的縣內新生兒家庭，禮袋除了有教育部贈送的嬰幼兒閱讀繪本圖書及閱讀手冊，縣府也提供「糖蜂仔」、泰雅語「Yaki的織布聲」及性別平等繪本等，每袋有5本圖書，縣府希望新生兒家庭能多利用，共同推廣嬰幼兒閱讀、親子共讀互動學習。

縣府上午結合閱讀禮袋贈書宣布啟動「苗栗愛閱逗陣行」系列活動，安排多位鄉鎮市長致贈閱讀禮袋給11戶新生兒家庭代表，並送每個寶寶第1張借書證作為見面禮，鼓勵閱讀從0歲開始，讓閱讀在孩子心中發芽。

教育處指出，「苗栗愛閱逗陣行」今起在全縣18鄉鎮市全面啟動，相關活動訊息可至苗栗縣立圖書館網站查詢，或電洽037-559001及各鄉鎮市圖書館。 苗栗縣政府上午啟動「苗栗愛閱逗陣行」，活動結合109年新生兒閱讀起步走禮袋贈書及今年多元閱讀、英語學習Follow me、行讀苗栗客庄等活動。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府上午啟動「苗栗愛閱逗陣行」，活動結合109年新生兒閱讀起步走禮袋贈書及今年多元閱讀、英語學習Follow me、行讀苗栗客庄等活動。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府上午啟動「苗栗愛閱逗陣行」，活動結合109年新生兒閱讀起步走禮袋贈書及今年多元閱讀、英語學習Follow me、行讀苗栗客庄等活動。記者胡蓬生／攝影

商品推薦