連續7年！曾文家商餐飲科學生製作320顆月餅送百位獨老

國立曾文家商餐管科廚藝專班學生今天忙著烘焙320顆的月餅，與華山基金會一起送給麻豆區的獨居老人，已連續7年都與華山基金會合作，在中秋節前夕由學生製作用餅，送給麻豆區的上百位獨居老人，今年共製作320顆，送給每位獨居老人兩顆，學生也準備卡片，祝福阿公、阿嬤秋節快樂，還叮嚀記得量血壓、吃藥，校方希望藉此讓學生展現廚藝，又能做愛心。

曾文家商校長陳藝昕表示，中秋送暖關懷獨居老人是「大手牽小手」計畫，由崑山科大餐管與廚藝系專業教師陳永富指導餐管科二年級34位廚藝專班學生，製作「雙黃蓮蓉月餅」。

學生一早就從搓揉麵團開始，接著再包餡、塑形，完成月餅的製作，送進烤箱烘烤，在大家合作努力下，花了一個上午完成月餅的製作，待放涼後下午由學生代表與華山基金會人員，親自送到獨居老人手中。

麻豆扶輪社對曾文家商餐管科學生做月餅送麻豆區的獨居老人相當認同，社長邱勝彥今天到場捐贈1萬5千元，作為愛心月餅的食材費，邱勝彥勉勵學生利用所學展現愛心，關懷老人，值得肯定，捐助經費，希望讓愛心加乘。 國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人。記者吳淑玲／攝影 國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人，校長陳藝昕（中）肯定學生用專長做愛心。記者吳淑玲／攝影

商品推薦