快訊

寵物悲歌／陸龜當海龜養、松鼠茹素2年 購買易飼養難爆亂象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連續7年！曾文家商餐飲科學生製作320顆月餅送百位獨老

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人。記者吳淑玲／攝影
國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人。記者吳淑玲／攝影

國立曾文家商餐管科廚藝專班學生今天忙著烘焙320顆的月餅，與華山基金會一起送給麻豆區的獨居老人，已連續7年都與華山基金會合作，在中秋節前夕由學生製作用餅，送給麻豆區的上百位獨居老人，今年共製作320顆，送給每位獨居老人兩顆，學生也準備卡片，祝福阿公、阿嬤秋節快樂，還叮嚀記得量血壓、吃藥，校方希望藉此讓學生展現廚藝，又能做愛心

曾文家商校長陳藝昕表示，中秋送暖關懷獨居老人是「大手牽小手」計畫，由崑山科大餐管與廚藝系專業教師陳永富指導餐管科二年級34位廚藝專班學生，製作「雙黃蓮蓉月餅」。

學生一早就從搓揉麵團開始，接著再包餡、塑形，完成月餅的製作，送進烤箱烘烤，在大家合作努力下，花了一個上午完成月餅的製作，待放涼後下午由學生代表與華山基金會人員，親自送到獨居老人手中。

麻豆扶輪社對曾文家商餐管科學生做月餅送麻豆區的獨居老人相當認同，社長邱勝彥今天到場捐贈1萬5千元，作為愛心月餅的食材費，邱勝彥勉勵學生利用所學展現愛心，關懷老人，值得肯定，捐助經費，希望讓愛心加乘。

國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人。記者吳淑玲／攝影
國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人。記者吳淑玲／攝影
國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人，校長陳藝昕（中）肯定學生用專長做愛心。記者吳淑玲／攝影
國立曾文家商餐飲管理科廚藝專班學生製作月餅送給獨居老人，校長陳藝昕（中）肯定學生用專長做愛心。記者吳淑玲／攝影

獨居老人 月餅 愛心

延伸閱讀

芋頭牛奶夾心！台北西華飯店「匠心」中秋月餅禮盒超搶手，想吃都買不到

獨居老人宅十年翻倍 養生住宅成新趨勢

亞航認購千盒庇護月餅贈弱勢 響應台南百家企業挺庇護

下個是你嗎？獨居老人宅10年翻倍 彭培業曝隱憂

相關新聞

連續7年！曾文家商餐飲科學生製作320顆月餅送百位獨老

國立曾文家商餐管科廚藝專班學生今天忙著烘焙320顆的月餅，與華山基金會一起送給麻豆區的獨居老人，已連續7年都與華山基金會...

校園會客室／校長創意解渴 帶孩子手作非洲集水塔

台中市立人國中校長舒富男幼時被收養，在台東岩灣眷村生長，家境貧困，舉家搬到台中後開始勤奮讀書，從全班倒數第二名到成為領獎...

影／南投劇場藝術季起跑 助表演團體找回舞台

「2021南投劇場藝術季」擴展到南投各鄉鎮，邀請「親愛愛樂」、「李靜芳歌仔戲團」、「相聲瓦舍」等9個表演團體演出，並邀請...

高雄正義高中超前部署 學生可先修美國大學學分

高雄市正義中學近日與「美國州立大學聯盟」簽約，未來國中部學生可以透過美國與加拿大雙高中學制，2年內取得台美或台加雙高中畢...

東湖國中「開學禮」送千本英文書 不忘防疫紫外線消毒

東湖國中每年開學舉辦「以書會友」活動，今年全校每位學生，還可以再得到一本來自美國Books For Taiwan志工捐贈...

桃園六和高中與加拿大名校推雙聯學位 接軌國外大學

桃園市私立六和高中這學年起與加拿大布萊斯學院簽定合作備忘錄，推行高中雙聯學位與國外大學無縫接軌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。