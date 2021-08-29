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嘉市小一提前迎新 家長牽著走過紅地毯「登機門」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市世賢國小昨舉辦迎新，校方布置登機門。圖／嘉義市政府提供
嘉市世賢國小昨舉辦迎新，校方布置登機門。圖／嘉義市政府提供

因應9月1日開學家長、訪客不能入校，嘉義市的國小近日提前辦迎新，讓家長也能陪著新生進校園，世賢國小昨天鋪紅地毯設「登機門」，按通關按扭象徵啟程，用拍立得拍下親子的重要時刻；民族國小家長牽著孩子穿越「禮儀門」等5門，再透過闖關認識校園。

教育處長林立生說，9月1日就不希望家長入校，進幾天國小都趕緊讓家長帶孩子適應環境，提前做壓力測試，且全市國中小都啟用「嘉E卡」，學生進校刷卡，也能電子支付繳費；今天及明後天辦完迎新後，會再做校園環境、教室整體大消毒。

世賢國小校長翁崇文指出，昨辦「世賢啟航，寰宇翱翔」迎新活動，校門口起鋪設紅地毯，上階梯處設「世賢登機門」，小朋友按下通關按鈕，光柱隨即閃爍便可通過，校方人員扮成機長、空服員，做成偽出國，還用拍立得紀錄親子重要時刻。

隨後親子步過聰明門、勤學門及三好門，接著分流進行座談會、闖關，關卡包括嘉市小達人、管樂、運動、英語閱讀、防災教育等5個，校方也致贈新生三角握筆練習筆、格子尺及橡皮擦文具組、餐袋餐具、跳繩等，其中文具組由里長李振煌挑選，

民族國小校長陳文瑜等人則扮澳洲動物造型，在校門迎接新生，親子於「乘民族之帆，向夢想啟航」牆面前合影後，引導穿越5道迎新門，接著引導到各班做拜師儀式，學校也安排來自外籍老師進行歌曲唱跳，之後安排進行「安全學院、健康學院、歡樂學院、智慧學院和體育學院」5項闖關活動，引導認識學校圖書館利用、健康中心健康照護、遊樂器材使用規則、防災安全防護等。

嘉市世賢國小昨天舉辦新生迎新。圖／嘉義市政府提供
嘉市世賢國小昨天舉辦新生迎新。圖／嘉義市政府提供
嘉市民族國小昨天迎新，家長牽小孩穿過禮儀門等5個門。圖／嘉義市政府提供
嘉市民族國小昨天迎新，家長牽小孩穿過禮儀門等5個門。圖／嘉義市政府提供
嘉市民族國小昨天辦迎新，讓家長帶新生來熟悉環境。圖／嘉義市政府提供
嘉市民族國小昨天辦迎新，讓家長帶新生來熟悉環境。圖／嘉義市政府提供

親子 圖書館 空服員

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