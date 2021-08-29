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暑假返鄉記錄歷史 鶯歌2大學高材生投入社區志工

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
吳芳綺透過自己電腦繪圖專長，把鶯歌窯業過去與現在結合成繪畫側寫。圖／鶯歌區公所提供
吳芳綺透過自己電腦繪圖專長，把鶯歌窯業過去與現在結合成繪畫側寫。圖／鶯歌區公所提供

新北市鶯歌永昌社區發展協會今年在暑假參與教育部青年發展署計畫，選出2名國立大學高材生駱毅與吳芳綺投入志工服務，把鶯歌特有窯業、陶瓷文化用繪畫側寫、訪談紀錄片呈現，甚至轉印月曆發送當地居民，強化彼此對鶯歌在地的認同。

永昌社區發展協會希望讓年輕學子能到社區實習並促進職涯發展，跟當地居民創造跨世代交流，自發性投入青年發展署「青年暑期社區職場體驗計畫」，推出1個半月實習活動「永昌耆畫，（話）我記憶中的技藝」，選出台北大學大四生吳芳綺和成功大學大二生駱毅參加。

吳芳綺擅長電腦繪圖，駱毅則懂拍攝、剪輯，2人起初都對社區工作、文化極度陌生，在短時間透過文史書籍、文獻查找及田野調查，以鶯歌著名的窯業為主題，走訪在地百年歷史公廟以及傳承第2、3代青年接班人的窯廠。

2人透露，在計畫執行中曾因找不到訪談對象有些焦慮，但駱毅的奶奶替他們牽線，他才知道自己從小就身在窯業文化中，最終共訪談12位社區長輩與3家在地窯業者，將不同的故事運用繪畫側寫、紀錄片等作品呈現當地文化歷史，並轉印成月曆。

在地耆老吳玉琴指出，她從小在家幫忙做陶，深知窯業辛苦，能把自己經驗分享給年輕人很難得，能用不一樣的方式把文化傳承下去。駱毅及吳芳綺也表示，很開心透過這次暑假實習認識自己社區文化及工作，對他們來說是最特別經驗，也是最特別的暑假。

永昌社區發展協會理事長段淑惠認為，社區人力普遍高齡，對於多媒體或是智慧型手機、電腦業務不熟悉，過去也辦理很多長輩藝術彩繪及編織工作坊，這次有年輕人加入，給予社區不一樣面貌，是世代共融並傳承在地文化，為社區注入新能量。

鶯歌區長施明慧表示，這次永昌社區讓青年與長輩交流，給學子服務在地並了解自己家鄉特色，也強化自身對在地認同。

駱毅與吳芳綺還把暑假1個半月訪問許多在地人士，深入了解窯業文化，過程點滴也轉印成月曆紀錄。圖／鶯歌區公所提供
駱毅與吳芳綺還把暑假1個半月訪問許多在地人士，深入了解窯業文化，過程點滴也轉印成月曆紀錄。圖／鶯歌區公所提供
就讀成大、北大的駱毅（右）與吳芳綺（中），暑假參與家鄉鶯歌永昌社區舉辦實習計畫，得到能訪問當地耆老認識在地窯業歷史的機會。圖／鶯歌區公所提供
就讀成大、北大的駱毅（右）與吳芳綺（中），暑假參與家鄉鶯歌永昌社區舉辦實習計畫，得到能訪問當地耆老認識在地窯業歷史的機會。圖／鶯歌區公所提供

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