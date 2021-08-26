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高市圖疫期改造內部陳設 紙器桌椅閱讀區讀者驚豔

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
正隆燕巢紙器廠捐贈高市圖紙器桌椅，方便兒童閱讀。圖／高市圖提供
正隆燕巢紙器廠捐贈高市圖紙器桌椅，方便兒童閱讀。圖／高市圖提供

高市圖書館利用防疫三級警戒閉館期間，用心地改造各圖書分館內部陳設，現在二級微解封可預約入館，讀者發現驚喜閱讀角落，像燕巢、岡山、路竹、阿蓮、彌陀等分館，陸續增添文創繽紛紙桌椅閱讀書區，透過故事媽媽巧思地彩繪在地元素圖騰，展現紙桌椅樸質、輕巧、活潑、環保多面向，親子們都很喜歡。

高市圖落實體溫量測、人數管控、實聯制、全程戴口罩等措施，讓讀者安心入館借閱書籍。正隆紙業集團與高市圖合作「愛不紙息、拼組閱讀園地」及開卷書香活動，捐贈一批瓦楞紙桌椅、展示櫃及蒲公英衛生紙，共同打造環保永續的閱讀環境。

高市圖代理館長林奕成表示，正隆燕巢紙器廠深耕地方，員工8成都是來自大岡山地區，首次與高市圖閱讀公益結合，同樣也是鎖定大岡山區域圖書館，以瓦楞紙設計組合的輕巧桌椅、展櫃，應用於圖書館各類閱讀推廣活動，輕巧耐用且收納組裝都很方便。

正隆公司2014年啟動「綠色書香‧紙圖書館」計畫，將紙廠材料和設計資源注入全國偏鄉國小建設紙圖書館。正隆基金會執行長李春和表示，目前已在全國各縣市國小校園打造19座紙圖書館空間，整間教室全用瓦楞紙拼組而成展櫃、桌椅，師生可在此空間進行靜態、動態各式活動。2021年暑假開始，正隆紙圖書館首度與公共圖書館結合，選擇高市圖做為合作平台。

正隆公司燕巢廠廠長王明達說，瓦楞紙具有環保可回收的特色，尤其近幾年，瓦楞紙已被廣泛使用在各式文創商品及生活用品中，此次正隆「紙圖書館」能與高市圖開卷書香計畫合作，規畫紙桌椅閱讀書區活潑圖書館氛圍，環保再生衛生紙鼓勵讀者借閱公共圖書館藏書，真的非常有意義。

燕巢圖書館主任蔡英惠、館員及志工，看到這批紙桌椅閱讀組合系列，馬上拼組起來，感覺輕巧實用又充滿文青風，還用心地搭配地方自然生態，展示櫃剛好利用7塊拼接條彩繪紅橙黃綠藍靛紫的彩虹橋，整個兒童閱覽區因此而繽紛多彩。

正隆紙廠捐贈高市圖多款紙器桌椅，高市圖代理館長林奕成（右二）感謝正隆基金會執行長李春和（左二）。圖／高市圖提供
正隆紙廠捐贈高市圖多款紙器桌椅，高市圖代理館長林奕成（右二）感謝正隆基金會執行長李春和（左二）。圖／高市圖提供
正隆紙廠捐贈高市圖多款紙器桌椅，高市圖代理館長林奕成（右）感謝正隆基金會執行長李春和（左）。圖／高市圖提供
正隆紙廠捐贈高市圖多款紙器桌椅，高市圖代理館長林奕成（右）感謝正隆基金會執行長李春和（左）。圖／高市圖提供

圖書館 衛生紙 岡山

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