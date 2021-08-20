總統教育獎頒獎典禮 蔡英文點名體育新星

教育部今天舉行2021總統教育獎頒獎典禮，共有56人獲獎。蔡英文總統親自到場頒獎，致詞時她也點名即將代表台灣出征東京帕運的健力選手林亞璇，以及被稱為是下一個「郭婞淳」的舉重小將黃宜甄。

近來公視電視劇《斯卡羅》首播收視開紅盤，劇中飾演大股頭「卓杞篤」的素人演員查馬克．法拉屋樂，正與癌症搏鬥，他的兒子樂可艾．法拉屋樂因傳承排灣族文化獲獎。蔡英文總統希望能透過獎項，把得獎精神傳遞出去，讓更多人受到鼓舞。樂可艾領獎時神情凝重，蔡總統頒獎時低頭跟他說話，為他打氣。據了解，查馬克昨晚病逝，享年42歲。

蔡英文總統致詞時表示，所有得獎人，有些克服身體限制，有些經歷家庭環境變動，但大家在逆境中，依然盡力學習，勇往直前，努力不懈，為自己創造精彩記錄，真的非常令人感動。她感謝得獎者的老師、家長，因為他們的付出陪伴，讓學生有更多熱情自信，在人生路上繼續探索，相信透過獎項，可以把得獎精神傳遞出去，讓更多人受到鼓舞。

蔡英文總統說，今年共有56位得主，當中有許多同學，在體育領域有傑出表現，比如林亞璇是健力項目的國手，面對困境不放棄，接下來將六度代表台灣出征東京帕運，「一起幫她加油」；來自台南特殊教育學校的章雅芳，在直排輪、滑冰項目都有優異表現，明年冬季特奧將出戰雙人花式滑冰，代表台灣出賽。

來自彰化社頭國中的黃宜甄在舉重有傑出表現，蔡英文總統表示，黃宜甄在國內、外賽事表現亮眼，被稱為是下一個郭婞淳，想要挑戰巴黎奧運。另外，還有柔道、棒球、游泳、田徑大放異彩，大家挑戰自我的精神，非常令人佩服。

也有不少獲獎者在專業領域有著傑出表現。蔡英文總統表示，台北大學電機系博士班學生黃瀚勳透過程式設計辨識自己的聲音，希望未來協助病友，是學以致用的典範；雲林科技大學學生康文賢，克服玻璃娃娃的病症考驗，精進專業，大學階段考取12張財金證照，是未來優秀的財金人才。

今年也有許多學生在語言、族群文化上付出心力。蔡英文總統說，苗栗泰興國小學生陳翰，克服學習障礙，通過初級、中級族語認證，也在全國語言競賽泰雅族語言競賽中，獲得第一名；同樣宜蘭縣南澳高中學生陳宇，也在國中勵志學好泰雅族語，現在可以進行全族語對話，取得中高級認證，並參與電影演出，還獲得金鐘獎，用行動實踐文化傳承精神。

蔡英文總統也特別提及屏東縣泰武國小樂可艾．法拉屋樂，樂可艾參加古謠傳唱隊，為了解演唱內容，主動跟80歲vuvu學習，通過排灣族語中級認證，代表台灣出國把文化傳唱國際。蔡總統說，樂可艾的父親大家都認得，是查馬克，最近知名的「斯卡羅」主角。

蔡英文總統表示，她要告訴所有得獎同學，經歷挑戰創造成績，表示各位具備任性更好的能力，從身上看到前大能量，面對未來要對自己有信心，再次恭喜大家得獎，祝福未來有豐碩成果。

教育部長潘文忠表示，今年總統教育獎共有408人參加，是歷年最多，經初選後175進入複審，由複審委員上山下海為教育獎得主實地訪視，產出今年56位得主。這段過程在疫情之下相當不容易，也象徵56位生命勇士，如同面對疫情，過往面對成長環境生活，成為一頁頁的生命故事，不向環境低頭、勇於面對。

台灣新移民成長關懷協會理事長黃乃輝致詞時表示，看到獲獎者在學習過程努力的痕跡，更激發大家應彼此齊心協力，去幫助更多需要幫助的人。三年前國教署成立發展分組，建置獲獎學生資料庫，彙整學生在就學、就業、就醫、就養的需求，建置交流平台，提供各項資源媒合協助，幫助學生後續發展，更能心向太陽。 教育部長潘文忠表示，56位生命勇士過往面對成長環境生活，成為一頁頁的生命故事，不向環境低頭、勇於面對。圖／取自教育部直播 蔡英文總統表示，所有得獎人，有些克服身體限制，有些經歷家庭環境變動，但大家在逆境中，依然為自己創造精彩記錄，真的非常令人感動。圖／取自教育部直播

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