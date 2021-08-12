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弘光科大不老電競開課 年紀最長76歲挑戰年輕世代

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大執行不老電競計畫，教長輩玩英雄聯盟遊戲。圖／弘光科技大學提供
弘光科大執行不老電競計畫，教長輩玩英雄聯盟遊戲。圖／弘光科技大學提供

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系執行高教深耕計畫，與弘道老人福利基金會一起推動「不老電競」圓夢計畫，選出10位的不老選手，昨日在弘光科大成立不老電競中部戰隊，有8位參加開訓典禮，由「弘光獵鷹」電競隊為他們進行為期3個月的特訓，選手年紀最小61歲、最長者76歲。不老選手興奮地說，「要跟上年輕時代，就要追求夢想挑戰學習新的事物！」

弘光科大多遊系主任黃建基說，「不老電競」圓夢計畫由弘道老人基金會與台中市政府、中華民國電子競技運動協會等10多個產官學單位一起推動，弘光科大更結合校內資源，護理系老師設計「健康評估表」，針對長輩在訓練過程產生的各種狀況，包含病史、身體狀況等進行評估，希望讓長輩能在安全無慮的環境下訓練。

黃建基說，弘道基金會在北中南各區選出不老電競選手，分區培訓，中部由弘光科技大學負責進行選手訓練，共規劃10堂課程，包含了解電競產業及英雄聯盟遊戲介紹，讓長輩熟悉遊戲介面及操作，進一步學習各路角色及技能，預計在11月28日進行三區交流比賽。

71歲的楊常婉專程從南投到台中，她說，從教育界退休後一直當志工，自己不斷學習不同領域的知識，包含上樂齡課程、學客語、學畫畫。這次報名「不老電競」，就是要再挑戰自我，激勵自己學習新的事物，「每一個學習都是一種成長，退休不是要享受人生，要活到老學到老。」

61歲的李福鈞說，他的小孩有在玩線上遊戲，因此請小孩指導，從早期的魔獸到現在的英雄聯盟，都有涉獵，且玩英雄聯盟的時間至少達7年，平常都跟年輕人一起在線上打，自己也覺得年輕起來。

負責「不老電競」方案推動的弘道基金會企劃徐昊平說，透過電競說明會讓長輩初步認識教練和同儕，事先做好心理上的準備。培訓過程中，也會帶領長輩在休息時做「伸展操」及「眼球運動」，避免長輩身體疲倦或用眼過度，讓他們在安全無慮的環境下與年輕人一同交流學習。

弘光科大執行不老電競計畫，教長輩玩英雄聯盟遊戲。圖／弘光科技大學提供
弘光科大執行不老電競計畫，教長輩玩英雄聯盟遊戲。圖／弘光科技大學提供

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