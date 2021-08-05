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汗水換甘露 「帆船媽媽」率中芸學生勇闖全運會

中央社 / 高雄5日電
「帆船媽媽」許瑞真（左）為幫助更多弱勢孩子找到興趣，帶領學子參與帆船運動，甚至自掏腰包加強訓練和營養，今年高雄中芸國中就有3名學生入選全運會風帆競賽。（高雄市政府教育局提供）中央社
「帆船媽媽」許瑞真（左）為幫助更多弱勢孩子找到興趣，帶領學子參與帆船運動，甚至自掏腰包加強訓練和營養，今年高雄中芸國中就有3名學生入選全運會風帆競賽。（高雄市政府教育局提供）中央社

「帆船媽媽」教練許瑞真和兒子蔡秉諺為幫助更多弱勢孩子找到興趣，帶領高雄汕尾、中芸地區學生走向帆船競賽，甚至自掏腰包加強訓練和營養。今年中芸國中有3學生入選全運會。

高雄市政府教育局今天表示，許瑞真是學生口中的「帆船媽媽」，她多年前因兒子蔡秉諺參與帆船競技，讓她走出家庭，從家庭主婦投入風帆運動；雖然自己不是國手，但秉持「不會就問人，不會就自學」，幫助兒子爭取更好成績，也用心考取帆船教練執照。

許瑞真指出，高雄林園區汕尾中芸地區擁有得天獨厚的漁港，也非常適合推展風帆，若能幫助孩子找到目標，相信會有更多的「蔡秉諺」；她認為不少孩子最需要的是拉一把，幫助找到方向，像今年入選的中芸國中3名學生從完全不懂風帆到參與全運會，就是母子倆最大的收獲。

就像當初帶著兒子一步步走向風帆競技殿堂，許瑞真把每個選手當作自己孩子一樣，她說，「我不求回報，就是帶著孩子走向比賽，成為自己的責任」，此舉也贏得孩子們信任，更加用心訓練。

許瑞真擔心今年入選的孩子們寒暑假沒有訓練，無法吃得好吃得飽，因此自掏腰包提供自家環境食宿等，除了提升學生體能訓練，也加強課業輔導等；也希望能在全運會前，為學生募到比賽競技用手錶，以掌握分秒贏得比賽。

她常跟汕尾孩子們說，自己是用「汗水換甘露」，勉勵孩子們辛苦的訓練能在比賽奪牌，不負師長與「帆船媽媽」的期待。

許瑞真兒子蔡秉諺就讀雄中體育班，也在國內大小風帆比賽嶄露頭角，今年畢業後就讀桃園空軍專校飛機工程科。許瑞真平日奔走汕尾國小、中芸國中，蔡秉諺週六日回家就一起訓練孩子，母子倆目的只有一個，幫助更多弱勢與單親孩子找到興趣，走向希望。

桃園 空軍

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