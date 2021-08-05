成功高中校長林克修拍化學教學片 獲頒金燒杯獎男主角

彰化縣立成功高中校長林克修7年多前，參與台達電文教基金會和教育部合作拍攝的DeltaMOOCx高中教學影片，完成430多部化學教學影片免費看，為華人化學線上學習系統化開啟先河，更意外在今年全台停課不停學期間，變成高中生線上學習點選的熱門「影集」。

林克修今天表示，台達電的眼光長遠，認為高中數學、自然學科及高職電機電子群科的基礎扎穩，可為國內高科技產業育才，約8年前和元智大學等大學共同籌畫，由台達電文教基金會出資，教育部與學界出力，合作拍攝高畫質教學影片，他主修化學，在DeltaMOOCx高中化學教學影片中，擔任其中20部影片「男主角」，為片中困惑的學生講解化學。

DeltaMOOCx（又名：磨課師）高中化學教學影片有基礎，有艱難，適合化學學科能力強的學生超前自修，想按照一般進度走的學生可配合化學老師教學進度，自行觀看影片輔助學習，如果想補救化學學習落後，更可以反覆看影片，林克修負責演出解說高中化學最難章節，上線播出後，很多化學老師建議學生先看影片作預習，上課時不至於滿臉黑人問號，還要課後補救兼追進度。

DeltaMOOCx高中職理化與電子電機教學影片，原本期待強化學子相關學科能力，沒想到今年新冠肺炎本土疫情嚴峻，在停課不停學的政策下，這套系列教學影片順勢成為學生線上學習的首選，上教育部、DeltaMOOCx愛學網免費註冊帳戶即可無限觀看，DeltaMOOCx系列教學影片被放上YouTube網站，連註冊都免了，更方便觀看。

林克修「主演」的化學教學影片，講解詳細精彩，獲得高中化學學科中心頒贈「金燒杯獎」男主角，他主講的影片也廣受學生歡迎，變成今夏點選觀看的熱片影片。他表示，拍片原意是幫助學子，未料參加校長遴選時，他無心插柳獲得遴選委員肯定，順利來到成功高中。

林克修原任彰化縣立二林高中圖書館主任，110學年升任縣立成功高中校長，昨天下午在履新就職典禮中宣誓就職。今天他表談到心目中「成功」的核心價值是「利他」，利他就是幫助他人，幫助別人往往迴向自己，他以參與拍攝Deltamoocx高中化學教學影片為例當佐證；出任成功高中校長，他既感榮耀也感責任重大，將在卸任校長吳柏林等歷任校長建立的基礎上，和成功高中團隊一起往前走。

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