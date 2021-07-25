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讓家長喘口氣 花蓮吉安鄉立幼兒園下月2日開學

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉立幼兒園做好消毒大掃除，讓學童上課更安全。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園做好消毒大掃除，讓學童上課更安全。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉立幼兒園配合三級警戒已停課2個月，在27日降級後，鄉公所體恤家長，取消2周的準備期，將開學日提前至8月2日，讓學童提早返校。園方除了環境大消毒外，將為學生量體溫、消毒，也會請護理師協助檢查喉嚨，避免腸病毒入侵校園。

日前全國疫情嚴峻警戒管制一再延長，期間鄉立幼兒園老師運用多元教材，針對各年齡層班級安排教學內容，每天3堂線上課程，每堂課不超過20分鐘，讓孩子快樂學習。幼兒園藉著停課期間完成防疫消毒大掃除、軟硬體更新維護及校舍環境修繕等各項整備工作。

吉安鄉立幼兒園長賴花美表示，開學後孩子們須戴口罩，一到校門由老師協助，要先過三關，包括量體溫、用次氯酸水全身消毒、用肥皂洗手，才可進入教室；因現在是腸病毒的高峰期，擔心病毒傳染，由護理師為孩子檢查喉嚨，是否有小白點水泡等症狀；也勤消毒桌椅、門把，將防疫配套措施做好，並維持家長不入園原則，為新學年度做好準備。

鄉長游淑貞表示，鄉立幼兒園全體老師的疫苗施打率為百分之百，在嚴格執行防疫措施之下，已預先為開學做好各項配套與整備，以因應復課後立即投入教學工作，讓家長與孩子回歸以往日常生活。另因應近日地震頻繁，幼兒園啟動校舍外牆磁磚維護工作，並預計於今年提起耐震補強工程計畫。

花蓮吉安鄉立幼兒園藉著停課期間，完成防疫消毒大掃除。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園藉著停課期間，完成防疫消毒大掃除。圖／吉安鄉公所提供

幼兒園 停課

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