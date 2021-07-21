江湖在走概念要有！邏輯思維清楚精確剖析圖表 110會考過後贏戰「社會」

110年會考是舊課綱最後一屆學生應試，三科分配比例平均，試題相當「佛心」，慶幸沒有太過刁鑽的考題。題目設計上多搭配圖表、跨科跨冊，且素養應用題型占有一定比例，題組文本篇幅也較往年長，這些趨勢相信仍是未來出題的方向。

現在，就跟著彤妤老師一起剖析110年社會會考試題，找尋未來吧！

地理：扎根基本觀念 重情境式引導

一年級基本觀念的比例相較以往提高許多，包括第3題的氣候因素辨識、第19題的經緯線位置判別、第30題的世界人口金字塔比例圖，以及第34題的風道走廊圖等，顯示圖表搭配、邏輯推理的題型依舊備受重視。單純區域地理的比重變低，多以情境主題式引導設計，如第20、33題以太陽能發電、焚林游耕人文活動來判斷區域所在。彤妤老師建議同學準備區域地理時，要掌握大方向，理解各地的自然特徵與文化特色，而非小細節唷！

歷史：掌握事件原由 重跨冊跨科連結

歷史同樣重視情境與圖表題型，如第8題地理大發現的年代背景與影響、第36題拿破崙崛起所造成的蝴蝶效應、第41題日本擴張下的版圖，以及第24、40題的一、二戰相關內容及參戰成員等，皆須掌握事件的來龍去脈，才能正確答題。另外，彤妤老師建議同學準備歷史時，須建立跨科的世界觀，如今年考出唐朝時期的對外交流、中西不同時代的區域商業組織，以及雲豹位置與原住民族分布等，都側重世界與區域、歷史與地理的連結性，畢竟同學學的是「社會」，而非僅是「地理」或「歷史」唷！

公民：理解基本概念 重融會貫通

公民科多測驗同學對於基本概念的理解，與是否能融會貫通。除幾乎每年必考的五院職權與法律概念外（第14、15、45題），第12題也考出家庭功能的變化與社會現象。備受重視的經濟學觀念，依舊是重要考點，如第44題的機會成本估算、第26題的比較利益與絕對利益、第25題的投資報酬率等，同學只要能掌握其基本定義，就能選出正確答案。彤妤老師表示多年未出現的「九合一選舉地方各層級所獲取的票數」再次重現江湖，因此，同學也不可輕忽選舉的種類與方式等相關內容。

彤妤老師認為未來新課綱的會考試題，大抵還是會以上述的大方向出題，同學無須過度緊張，只要掌握基本觀念、理解事件原由；作答時耐心閱讀，從題幹挑選出關鍵字，對應選項中最適切的答案，要獲取高分絕非難事唷！

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