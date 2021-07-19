劇本、配音自己來 桃園小三生創作動畫力挺抗疫前線

疫情期間停課不停學，桃園中原國小3年級學生透過線上教學，共同創作「防疫總動員」繪本及動畫，動畫上傳YouTube後獲得各行各業回響，老師們更將小朋友的成果製作成電子特刊寄到衛福部，讓醫護人員看了十分感動，紛紛表達感謝。

該課程由教師王哲偉和車小蘋共同設計，王哲偉表示，課程一開始會由老師提供圖片，讓小朋友重組後設計腳本，後續發展成5部動畫，並在線上配音。王哲偉直言，製作動畫的過程中，學生必須在線上發想劇本和配音，是很大的挑戰。

車小蘋說，本次課程採「開放式繪本」，利用豐富視覺引起學生興趣，並主動表達想法，各組分享內容後會進行統整，孩子們能藉此了解想對抗疫情，包括政府政策、醫護措施、個人行動都缺一不可，老師們也鼓勵學生寫下小卡表達對醫護人員的關懷。

中原國小校長黃木姻表示，今年5月雖然台灣疫情升溫，導致學生須暫時離開校園在家學習，但「為全體健康一起努力的態度」仍是對抗疫情的重點，希望透過課程設計拓展孩子視野，並透過一已之力支援前線、共同抗疫。

黃木姻說，小朋友的作品完成後，有家長表示每天都會讀繪本的故事給幼兒聽，認為很有意義，也有醫護人員寫信表達感謝；雖然停課不停學是很大的挑戰，但透過特別設計的課程，小朋友不僅可以熟練線上學習的技巧，同時可以把完成的作品放在平台上發揮更大影響力。 桃園中原國小3年級學生透過線上教學，共同創作「防疫總動員」繪本及動畫，老師們將小朋友的成果製作成電子特刊寄到衛福部，讓醫護人員看了十分感動。圖／中原國小提供 桃園中原國小3年級學生透過線上教學，共同創作「防疫總動員」繪本及動畫，市長鄭文燦也幫孩子做的特刊封面簽名。圖／中原國小提供

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