111國文會考大解密 命題趨勢搶先看！

110國中教育會考已結束，除了意味著舊課綱將正式走入歷史，同時，也預示著明年新課綱的命題趨勢。梧桐國文團隊吳桐老師指出，今年國文難度整體適中偏易，題目設計靈活，內容跨科多元，學生僅需細心作答，分數便可輕鬆入手。

依命題比重分析，其題型與去年相差無異，閱讀理解仍占比六至七成左右。至於學生反應今年偏多的文言文，其題數也與去年相同。仔細來看，說明性文本有增長的趨勢，題目也多屬比較分析與整合能力的一環，此題型作答難度雖不高，然著實考驗學生細心程度。

誠如單選第3題，以相機的使用說明入題，命題貼近生活，學生作答時若能依條件逐條刪去，且注意各選項中顏色的提示，則此題選（Ｃ）並無大礙。

又如單選第16題，圖表入題已是近年常態，此題稍微涉及國小數學比例概念，學生除須辨識圖表資訊外，亦須推論項目發展趨勢。仔細推敲，可發現（Ｄ）選項，國中小非新住民子女所占比例漸趨上升。

題組33-34，則比較分析不同階級的喝茶文化，學生須於文中多處檢索資訊，方能判讀作答。而題組37-38，以聯合國對飢荒的定義入題，此題亦涉及國小數學乘法概念，學生在比例上僅需細心換算，答案便可呼之欲出。

惟題組46-48，相較以往兩文對讀，又加入了圖表資訊供分析比較，學生在克服文言文語言隔閡之餘，亦須推理分析人物生平簡表，不甚容易，將是此次會考極具鑑別度的一題。

綜觀而言，110國文會考命題已趨成熟，將是明年108課綱考生的參照。梧桐國文團隊提醒明年面臨會考的同學，閱讀文本看似無範圍可尋，實則建立在基礎語文能力之上，同學毋須驚慌，平時若能培養閱讀習慣，精讀文本內容，多訓練圖轉文，文轉圖的邏輯思維，明年會考將可無往不利。

有關110國文會考試題解析，同學可以參看力宇教育吳桐老師所拍攝的影片解說。

1.單題解說

2.題組解說

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