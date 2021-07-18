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安永心食館繪畫比賽來了 青少年組最高獎金5千元

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭安永心食館舉辦繪畫比賽，以吉祥物「小安」與「小永」為作畫主題，兩組比賽的優勝者可各得5千元到1千元不等獎金。圖／安永心食館提供
宜蘭安永心食館舉辦繪畫比賽，以吉祥物「小安」與「小永」為作畫主題，兩組比賽的優勝者可各得5千元到1千元不等獎金。圖／安永心食館提供

疫情期間，小孩閒閒待在家，宜蘭安永心食館觀光工廠舉辦「安永盃繪畫比賽」，鼓勵高國中生及學童動動畫筆，報名參賽，即日起徵件至8月15日截稿，以該館吉祥物「小安」與「小永」當作畫的主題，優勝各有5千元到1千元不等獎金。

位於宜蘭蘇澳鎮的安永心食館是一棟綠建築的觀光工廠，董事長翁金珠熱愛畫畫，也經常推廣藝文活動，她表示，防疫期間安永心食館休館不休息，除了持續生產優良食品提供消費者線上購物外，更特別舉辦「線上徵稿—繪畫比賽」，疫情期間「防疫不防藝」，讓孩童在家發揮無限創造力，暑假不無聊，爸媽也安心。

線上徵稿主題以安永心食館吉祥物「小安」與「小永」為主角，比賽分成「幼童組-小安小永百搭秀」，歡迎國小六年級以下學童參加，前三名各得獎金3千、2千及1千元，佳作取5名可獲安永心門票2張；另有「青少年組-小安小永四格創意漫畫」，歡迎國高中的學生參加，前三名各得獎金5千、3千及2千元，佳作取3名可獲安永心門票2張。

安永心歡迎大家發揮創意，讓吉祥物變身為新奇有趣的人物角色，或發揮漫畫想像力，設計最好玩的「梗」，徵稿自即日起至8月15日下午4點截止，比賽結果8月27日公布於安永心臉書粉絲團及官網，安永心食館官方網站(http://www.anyomuseum.com/)，臉書粉專(https://www.facebook.com/anyomuseum/)。

宜蘭安永心食館舉辦繪畫比賽，以吉祥物「小安」與「小永」為作畫主題，兩組比賽的優勝者可各得5千元到1千元不等獎金。圖／安永心食館提供
宜蘭安永心食館舉辦繪畫比賽，以吉祥物「小安」與「小永」為作畫主題，兩組比賽的優勝者可各得5千元到1千元不等獎金。圖／安永心食館提供

觀光工廠 疫情

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