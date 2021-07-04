線上補習不花錢！補教老師上傳理化課歡迎免費看

三級警戒以來，補習班被迫關門，面臨倒閉危機，然而理化老師洪揚恆化危機為轉機，將國中數理化先修課程錄製成免費影片放到網路上，讓學童能夠在家自學，獲得家長熱烈迴響，他表示，國中面臨升學壓力，考試題型與國小落差甚大，如今停課不停學，希望能藉此雲端方式補足學童升學所需。

洪揚恆就讀台大化學工程系博士班從大一就進入補教業至今已十五年，如今在新港鄉開設補習班卻碰上疫情，他決定自錄影片放上網路平台，對象不分年齡、不分區域，只要有意願，都可以上網學習。

洪揚恆說，疫情關係很多家庭經濟收入大受影響，補習費用對他們來說是比不小的支出，秉著有教無類的思維，他希望學童們就算停課也不停學，網路的普及讓課程能夠在螢幕上延續下去；另，使用電腦可以自由暫停、快轉，對於學習大有助益。

洪揚恆說，國小升國中、國中升高中都會面臨一個撞牆期，考題大轉型，不僅題意相對艱澀，內容更涉及許多面向，學童多無法適應，因此先修班便具有存在的必要性，藉此銜接升學間落差。

目前洪揚恆開設的課程國中部包含，國二理化、國三理化、國一數學、國二數學；高中部包含高一化學、高二化學；高職部化工群則有高一化學、高二化工裝置/基礎化工，他表示，日後還會繼續開設其他課程，並考慮用時下熱門的PODCAST呈現。 嘉義縣新港登原補習班開設線上課程，將教室搬到線上，讓學習有不同體驗。圖片攝於今年三月。圖／洪揚恆提供 嘉義縣新港登原補習班開設線上課程，將教室搬到線上，讓學習有不同體驗。圖片攝於今年三月。圖／洪揚恆提供

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