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探究與實作新課綱重中之重 南一中用線上呈現成果

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南一中這學期的探究與實作以校園飲食為探究，7月2日以線上發表成果。圖／南一中提供
台南一中這學期的探究與實作以校園飲食為探究，7月2日以線上發表成果。圖／南一中提供

新課綱上路後，「探究與實作」是重點課程，台南一中不只落實在自然科，更開設跨領域的選修課程，這學期以校園飲食為探究主題，學生在探究後分析比對相關資料，提出議題的觀點與看法，7月2日以線上展覽的方式辦理「行動方案海報展：食名制」。

台南一中的探究與實作課程，由校長廖財固領軍，結合社會、自然及藝能科教師何興中、陳立偉、郭復齊、謝承霖、潘智惠等人共同合作。課程中，引導學生探究生活議題，統整各領域解決問題途徑，先發現及界定問題，再規畫與蒐集資料，然後根據證據提出主張，分析詮釋資料與論證，最後能總結、反思與表達，培養學生獨立思考並解決問題的能力與行動力。

廖財固表示，這次線上成果展，目的在培養學生公民行動的能力與素養，讓學生將課堂上所學到的運用於生活中，從飲食的角度出發，訓練學生觀察現象、提出問題的能力，學習如何找尋證據資料並驗證，最後提出新政策來解決自己所觀察到的問題。

近年來，社會上越來越重視「公民行動方案」，廖財固表示，南一中的跨領域探究與實作課程，也特別強調「公民行動方案」，重視團隊合作的精神與行動力。透過互助的精神，分享自己所觀察到的現象與想法，最後一起提出可行方案並展開行動。過程中可以讓學生學習如何「發現好的問題、設計調查與實驗並提出解決辦法」，而不是「當個考試機器」。

南一中跨領域探究與實作打破傳統分科教學的模式，以主題式的探究，引導學生共同觀察校園飲食的種種面向，並且提出「公民行動方案」。學生不只學到知識，也必須懂得運用，並且設法付諸實踐，對人群發揮影響力。展覽時間：7月2日上午10點起，展覽連結：https://instagram.com/tnfsh_inquiry2021?utm_medium=copy_link

南一中

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