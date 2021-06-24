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億載國小拔尖 學生連8年獲選南市10大傑出兒童
台南市10大傑出兒童揭曉，億載國小應屆畢業生吳亞芸在眾多優秀學生中脫穎而出，校長林志政表示，億載國小從2014年起，已連續8年獲此殊榮，再次締造紀錄。
導師蔡穎邵表示，吳亞芸品學兼優，個性樂觀大方，極富愛心，中年級時經常主動陪伴與協助班上身障生，除在旁鼓勵並協助課業，是班上的愛心小天使；高年級時擔任「廣達游於藝」小小解說員，展現才藝。6年來擔任各類幹部，總是盡心服務，深獲老師及同學的讚賞與肯定。
她的同學林子淮說，吳亞芸熱心助人，多才多藝，同時也是擔任幼童軍的隊長，是大家學習的好榜樣。
老師吳麗玲說，吳亞芸具優異語文天分，參加客語及閩南語市賽及全國賽，名列前茅。其中客語連續5年獲得全國客家藝文競賽南區初賽特優及全國賽第2名最佳成績，相當不容易。
林志政表示，吳亞芸是109學年度自治市小市長，帶領自治市團隊協助學校各項工作，表現不凡；日前更榮獲台南市「優秀幼童軍」獎章，值得肯定。
林志政說，億載國小重視學生拔尖表現，讓優秀的孩子在很好的基礎下展現卓越，2014年起已連續8年獲此殊榮，分別是趙彥博、徐琬婷、劉奕均、劉沛嫻、莊松岳、郭恬聿、吳芃萱及吳亞芸。
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