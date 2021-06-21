3D列印開發出口罩減壓帶 高雄中山國小贈100條挺醫護

醫護人員投入抗疫，忍受長時間戴口罩造成的不適，高雄市鼓山區中山國小師生基於同理心，研發出一款3D列印的口罩減壓帶，今午由校長蕭木川代表致贈高雄大同醫院醫護，希望他們戴得舒適，同時也感謝醫護們防疫期間的辛勞。

「防疫期間，學生常說口罩戴久了耳朵不舒服！那防疫醫護人員呢？」高雄鼓山區中山國小師生 為此開發出口罩減壓帶，今到大同醫院送出100條。

學校表示，學校資優班教師近期接獲學生反映，市售口罩戴起來並不舒服，有的戴久，耳後根會很痛；孩子的不適讓教師聯想到在第一線的醫護人員，不只要時間戴口罩，還要穿上防護衣，因此偕學生聯手開發口罩減壓帶。

中山國小資優班師生在互動視訊上，運用課程所教的3D列印技術，開發出口罩減壓帶，先找市立大同醫院醫護人員試用，發現能減少許多疼痛感，效果不錯，於是決定量產，以實際行動挺醫護。

校長蕭木川表示，老師將課程教學應用在防疫物資的製作上，展現專業熱情與暖心，這次除捐醫護100條口罩減壓帶外，還加碼捐贈清涼飲品，擔任「床的世界」副總的家長會長陳英傑知道學校師生義行，也提供20箱老四川乾拌麵，解慰醫護人員的辛勞。 高雄鼓山區中山國小師生利用3D列印技術開發出口罩減壓帶。圖／高雄市教育局提供 高雄鼓山區中山國小師生開發出口罩減壓帶，今早前往致贈100條挺醫護。圖／高市教育局提供

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