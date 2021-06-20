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旭高國中部李昇洺棄中一中 直升獲獎學金13萬元
國中會考成績出爐，各地學校陸續開放報到，南投縣旭光高中國中部李昇洺克服家境清寒困境，沒補習仍考出5A7+，優異成績篤定能上台中一中，但他決定直升該校高中部就近入學，校方為此頒發獎學金13萬2000元，盼讓他安心學習。
旭光高中指出，李是該校國中部的應屆畢業生，家庭經濟並不優渥，但他未受逆境影響，反而樂觀求學，國中3年沒有補習，憑著堅強的韌性、毅力及學校資源認真念書，始終保持全校前五名，更在今年考出5A7+可上第一志願高中的成績。
而李昇洺因國中會考成績5A7+、總點數達101點，篤定可以錄取台中一中，但經考慮評估後，他決定留在社區高中，在其母校直升高中部；旭光高中也因此頒發給他入學獎學金6萬元及直升獎學金7萬2000元，共13萬2000元的獎學金。
李表示，在校3年發現學校教學資源和設備都很充足，師資優異貼心，像其導師白芳芸和鄭伊君老師都很關心其狀況；此外，選擇直升，離家近能節省交通時間，也是及時協助家務，還有獎學金，未來也能力拚繁星計畫，爭取進入頂尖大學。
旭光高中校長何光明則說，李昇洺在校認真乖巧，雖然家境清寒，但從不向環境低頭，國中3年都沒補習就可以維持好成績，在各方面的表現也都很穩定，而直升除了對他經濟上有所幫助，學校也會提供資源協助他順利就學。
旭光高中也表示，李直升高中部後，學校會盡力輔導其課業，並帶領他探索更多領域，培養更多不同的能力，而近年該校繁星計畫表現不俗，證明就近入學選擇社區高中，不見得會輸給明星高中，因此選擇在地學校就近入學也是很好的選擇。
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