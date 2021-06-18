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國小畢業生珍惜視訊相處 下課還要老師催離開電腦

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
南門國小今上午舉辦線上畢典，讓畢業生能有一個難忘的回憶。圖／南門國小提供
南門國小今上午舉辦線上畢典，讓畢業生能有一個難忘的回憶。圖／南門國小提供

疫情嚴峻當下，大家來不及互道珍重再見，台北市南門國小今上午舉辦線上畢典，讓畢業生能有一個難忘的回憶。南門國小表示，停課期間同學更珍惜短暫的視訊相聚，當課程結束時，總是依依不捨，還要老師提醒同學先離開電腦。有畢業生隔空向老師喊話，雖然老師一直被當成反派角色，但同學們知道，老師是想希望大家有遠大的前程。

南門國小表示，在畢業前，每屆畢業生最期待的是只有六年級才能參加的，西瓜盃班際籃球比賽，因為疫情雖然無法進行，但情誼絲毫未減。同學們利用線上上課時，透過視訊更珍惜短暫的相聚，當課程結束時，總是依依不捨，還要老師提醒同學先離開電腦，望遠凝視，保護眼睛。

畢業生何懋霆表示，謝謝老師們六年來為大家充實的知識，鋪陳更美好的未來，也感謝在同學們心目中一直被當成反派角色的「社會老師」，替大家點出了不足的地方，並分析社會上的亂象以及解決方法，為了同學出社會的那刻做好準備，雖然稍稍嚴肅了點，不過同學們知道，老師是想希望同學們有遠大的前程。

畢業生甘泳承表示，感謝這些日子以來所有老師的教導，讓他學習許多知識並有所成長，學會更堅強、更勇敢。也感謝同學們的陪伴，同學們一起編織許多回憶和夢想。馬上就要升國中了，同學們各奔東西，希望未來能再次相遇，也希望自己將來能成為參加奧運的游泳健將。

畢業張宸睿表示，在小學的最後一年，謝謝教練讓他加入了球隊，在這一年內，學到的不僅僅是良好的球技，還學到了永不放棄的毅力與堅持到底的恆心，更重要的是，學到正確的品行與態度，讓同學們未來在人生的球場上都受益無窮，在小學生涯的最後一年，也留下一個美好的回憶。

疫情 畢業典禮

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