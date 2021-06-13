單親自閉生變身YouTuber！勤奮努力拍製影片萬人訂閱

高雄高工畢業生李東諭有自閉症，從小不擅與人溝通，學習之路跌跌撞撞。小學三年級時收到一台數位相機生日禮物，開始自學拍攝上傳YouTube影片，不擅言詞的他，在鏡頭前卻侃侃而談，已累積了1萬多名訂閱者，還曾拍了「挑戰48小時不使用手機」，情節令人莞爾卻又讓人深思。他今年獲得總統教育獎初選入圍，也受到訪視委員的讚賞。

李東諭外號「東東」，在YouTube上的名稱就是「東東 Eason」。東東來自單親家庭，媽媽獨立撫養家中三姊弟，家境並不寬裕，加上患有自閉症，從小不擅與人溝通，學習之路並不順利。因為從小喜歡拍攝影片，小學三年級的生日收到一台數位相機，成了他的興趣與志向，每天東拍西拍，嘗試拍攝YouTube影片，點閱率竟然破千，媽媽和姊姊也很以他為榮。

小五時成立了自己的YouTube頻道「東東 Eason」，自學後製、剪片、上字幕等技巧。升國三的暑假，拍了一部實驗影片，點閱率在一個月內突破十萬，開始有了小小名氣。

高職選讀雄工圖文傳播科，李東諭熱衷專業影片特效製作，和朋友創立「大眾傳播社」，拍了多部微電影。學務主任張嘉惠說，東東因擔任社團幹部，參與多項課外活動，克服了從小因自閉症害羞到不敢講話、不知如何與他人相處的問題，善良的他總樂意指導同學相關影音資訊，學校也常常請他協助活動攝影。

初看李東諭自拍自製的YouTube影片，很難把自閉症和他聯想在一塊兒，因為片中主角活潑幽默，口條流暢又有趣。他表示，剛開始遇到一些挫折，也受過不少嘲笑，但他都不放棄，堅持到現在。「當然，碰到的酸民也不少，就當順便鼓勵我成長、滋養我的EQ、訓練我的抗壓性！」

東東努力想把自己的想法透過影片流暢地表達出來，其中「挑戰48小時不使用手機」、「指尖殺手」、「新型冠狀病毒」等影片，都反映出現代社會問題。在老師的鼓勵下，他和同學以作品「酒泉之下」，獲得高雄市交通安全競賽第二名；作品「漠視」在「坎城國際未來獅」競賽獲得季軍；專題製作以「流浪的腳印」為主題，希望更多人關注並解決流浪動物的現況。他很感謝圖傳科導師吳佩珊、教師許麗芬，還有主任黃偉章與張嘉惠對自己的照顧與指導，希望未來能夠持續將創意與想法透過影音來呈現，感動他人，對社會盡一分心力。 高雄高工學務主任張嘉惠（左）鼓勵自閉症李東諭（右），培養興趣志向，開啟與人交往的橋梁。圖／雄工提供、拍攝時非疫情嚴格控管時期

商品推薦