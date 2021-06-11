復興國中數理資優生潘冠衡 榮登會考宜蘭榜首

110年度國中教育會考成績今天放榜，宜蘭縣考生4186名，5A++共有10人，分別是慧燈中學5位、復興國中3位，羅東國中、國華國中各1位；作文滿級分則有38人。今年宜蘭縣3名榜首，分別是羅東國中趙偲羽和國華國中莊宜臻，以及復興國中潘冠衡。對此，復興國中校長康興國表示，這個年紀的男生在作文較吃虧，他能拿下作文滿級分真的不簡單。

數理資優班的潘冠衡學業表現優異，在全校逾400人的4次模擬考中，皆擠進校排前20名，最佳成績是第6名。今年會考結果出爐，康興國提到，「本來就很看好潘冠衡，有這樣的成績並不意外。」同時，校方也將頒發1萬元獎金鼓勵。

「蠻意外的，我模擬考沒有一次拿6，最高就是5。」潘冠衡寫作滿級分，自己也很驚訝。寫作以「未成功的物品展覽會」為題，他聚焦一台老裁縫機，訴說自己與奶奶的回憶。潘冠衡提到小學以前，與祖父母居住台南，感情相當要好，曾經看到奶奶使用裁縫機，覺得新奇試了試，發現還比想像中的難許多。

廣泛閱讀的潘冠衡說，國一、國二常看課外書，舉凡自然生物、動植物，甚至是中國文學經典也是讀物之一。另外，他推薦許榮哲的《小說課：折磨讀者的祕密》，有助於增進寫作技巧，讓敘述上更為精簡。

另外，潘冠衡與同校考上北一女中科學班的林佑亭，是今年全縣科展冠軍，接下來代表宜蘭縣出征全國科展。因著對微生物感興趣，潘冠衡特別花半年存錢，買了台顯微鏡，未來也打算朝生物領域發展。至於高中選校大事，他志願預計填上有數理資優班的宜蘭高中。 復興國中學生會考表現不俗，3名學生拿5A++，其中還有一人是宜蘭榜首。記者林佳彣／攝影 潘冠衡對微生物感興趣，特別存錢買了台顯微鏡，未來也打算朝生物領域發展。圖／潘冠衡提供 潘冠衡與同校考上北一女中科學班的林佑亭，是今年全縣科展冠軍，兩人將代表宜蘭縣出征全國科展。圖／復興國中提供

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