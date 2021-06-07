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國中會考／補考作文「希望擁有的時光」範文

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
會考補考國文寫作測驗不必訂題，要考生寫出「你希望有一段什麼樣的時光？又為什麼期望有這樣一段時光？」，教師認為易寫難工。本報資料照片
會考補考國文寫作測驗不必訂題，要考生寫出「你希望有一段什麼樣的時光？又為什麼期望有這樣一段時光？」，教師認為易寫難工。本報資料照片

國中會考補考昨天落幕，國文寫作測驗主題是「希望擁有的一段時光」，補教國文教師徐士閔分析，這在審題上比正式會考的「未成功的物品展覽會」容易許多，除了不必訂題目之外，在內容取材上更是有較大的發展空間，題目引文不只提示以學生或追星角度思考，更將最近切身的防疫生活入題。

徐士閔說，不難想像在常見的思考邏輯下，主打親情的家庭之樂或是友情的同儕生活應是好拿分的主要選擇，如果能在這基礎下再附加學習主題，讓內容有雙重意義，甚至三重意義，讓這段時光倍感重要、珍貴。

徐士閔指出，此題在引文上已有提示，因此在開頭第一段可以鋪陳自己為何期望有這一段時光，可以簡單描述原因，即便很日常卻是不常有。緊接著第二段敘述自己期望的時光與做那些事，自己可以賦予特殊意義，第三段就自己的意義抒發內心的想法，對於自己有哪些正面的意義，最後總結自己回歸當下的心情描述，並簡單統合前幾段內容，以積極正向心態收尾。

他也提供範文如下：

「讀萬卷書，行萬里路」雖是老生常談，但身為現代學生的我們卻大多只能「行萬里網路」，很難有四處遊玩兼學習的「遊學」機會，而且平日大家都有各自要忙的事情，父母親要工作跟照顧家庭，我們也有學校跟課業要努力，周末假日也只想好好休息，難得有一段可以與家人互動的美好時光，因此我希望有一段既可以增長我學習，也可以增進親人之間互動的「遊學時光」。

在這「遊學時光」中想跟家人一起好好認識台灣：我們可以到花蓮去搭賞鯨船，聽廖鴻基的海洋知識導覽，可以了解除了飛魚跟虎鯨外的各種海洋生物；也可以到新店烏來山區去體驗「森林最優美的一天」，依循著徐仁修的腳步，走在油桐花編織的秘徑中，按圖索驥來認識平常不常見的花草植物；更可以到國境之南的墾丁，看著余光中的「墾丁十九首」來一一尋幽訪勝，最後再到澎湖去看石滬，親自體驗渡也描述的「浪花裡的海田」是如何利用潮汐來捕魚，近距離來感受「雙心石滬」的心靈悸動……。

教科書上的知識很豐富，只是這樣讀過，我們這些都市長大的學生很難有共鳴，跳脫書本生硬死板的文字，能親自走上一遭去實地體會，勝過讀到背起來，而在這段與家人「遊學」同樂的時光，也能與家人分享彼此的經驗，讓父母親知道我們在學校學了那些人文社會的涵養，學校課文教的內容很多已經不是長輩們曾經讀過的，在我學習的當下，也能讓家人一起理解。歷來的文豪哲人也少有只在書房中就能成就一番事業的，除了「學思並重」之外，更要「學思兼行」。

我希望有一段與家人的「遊學時光」，除了可以維繫增進彼此情感，分享生活經驗外，更能透過這些遊歷來開拓視野，只透過課本文字的介紹來學習一切，就跟坐井觀天的青蛙一樣認知有限。眼下世界疫情四起，台灣也無法倖免於難，希望這一段與家人同行的「遊學時光」早點到來，不僅可以增長我學習，也可以增進親人之間的互動，更是象徵回歸正常生活的步調。

110學年國中會考補考作文題不必訂題，要考生描述自己期望擁有什麼樣的一段時光。圖／取自心測中心官網
110學年國中會考補考作文題不必訂題，要考生描述自己期望擁有什麼樣的一段時光。圖／取自心測中心官網

遊學 萬里

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