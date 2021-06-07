國中會考／補考作文「希望擁有的時光」範文

國中會考補考昨天落幕，國文寫作測驗主題是「希望擁有的一段時光」，補教國文教師徐士閔分析，這在審題上比正式會考的「未成功的物品展覽會」容易許多，除了不必訂題目之外，在內容取材上更是有較大的發展空間，題目引文不只提示以學生或追星角度思考，更將最近切身的防疫生活入題。

徐士閔說，不難想像在常見的思考邏輯下，主打親情的家庭之樂或是友情的同儕生活應是好拿分的主要選擇，如果能在這基礎下再附加學習主題，讓內容有雙重意義，甚至三重意義，讓這段時光倍感重要、珍貴。

徐士閔指出，此題在引文上已有提示，因此在開頭第一段可以鋪陳自己為何期望有這一段時光，可以簡單描述原因，即便很日常卻是不常有。緊接著第二段敘述自己期望的時光與做那些事，自己可以賦予特殊意義，第三段就自己的意義抒發內心的想法，對於自己有哪些正面的意義，最後總結自己回歸當下的心情描述，並簡單統合前幾段內容，以積極正向心態收尾。

他也提供範文如下：

110學年國中會考補考作文題不必訂題，要考生描述自己期望擁有什麼樣的一段時光。圖／取自心測中心官網

商品推薦