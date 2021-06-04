探究課難實作！一中生來不及領米蟲 自抓蟑螂螞蟻觀察

新課綱上路，自然科的探究與實作是重頭戲，卻因疫情攪局，打亂教學現場計畫，探究課程難以「實作」。不少教師緊急調整教學方法，有生物教師改請學生抓自家生物作為觀察對象，孔雀魚、蟑螂、螞蟻全入列，也有教師改請學生查找文獻，或在學校拍攝實作影片，提供實驗數值，讓學生線上分析。

台南一中生物教師林靜吟這學期原要帶學生進行米蟲行為觀察，上課前期，各小組的問題、數據早已設定好，但手上三個班，其中一班恰好趕在停課前，還來得讓學生帶米蟲回家觀察，另兩班就沒這麼幸運，只好改請學生觀察自家生物，除了老鼠不符規定以外，孔雀魚、蟑螂、螞蟻全被學生抓來觀察，有學生天天用糖吸引螞蟻，每天都有觀察不完的新對象。

林靜吟說，生物實驗需要觀察大量生物樣本，進而分析動物習性，較不像物理講求精準度，實驗常須重做好幾遍。但她也提到，全面線上教學，麥克風、鏡頭都是問題，小組討論也難以延續，實驗也難控制變因，不少組別決定將米蟲研究砍掉重練、各自「單飛」，也改讓學生定期繳交觀察紀錄，但她坦言，線上教學沒辦法把實驗談得太深入。

台北市陽明高中設備組長林承恩是地球科學教師，原訂這學期最後五周要帶領學生研究「冰屋取暖」，探討哪類素材蓋房子可達最佳隔熱效果。本該在課堂中發給學生冷藏飲料，並利用海綿、包裝紙、鋁箔紙、不織布素材進行分析，全面線上教學後，只好改請學生上網查資料，填寫線上學習單，少了實作，仍要設法訓練學生解決問題的能力。

新北市明德高中物理教師陳育仁本來要帶領學生探究「水火箭」，但停課少了實作，他與幾位教師拍攝影片，模擬過去學生常犯錯的毛病，比如水量、氣壓等不同變因，並把實驗數據提供給學生，讓學生從影片中「發現問題」，讓學生把實驗規畫的更加徹底，只可惜沒辦法實作。

除了探究與實作課程，這學期的學習歷程檔案也要準備收尾。台中女中校長洪幼齡表示，原定學期末要進行發表會，因此在中央宣布停課前，不少學生就已準備收尾，基本上沒有太大問題。

林口高中教務主任蘇秀玉也說，學期初就已要求教師在學校首頁訂出課程成果產出計畫，供學生、家長參考，學生現在在家時間多，作業時間反而更充裕，有問題也可直接與老師線上討論。 台南一中生物教師林靜吟這學期原要帶學生進行米蟲行為觀察。圖／林靜吟提供 台南一中生物教師林靜吟這學期原要帶學生進行米蟲行為觀察。圖／林靜吟提供

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