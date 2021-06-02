三重高中 可同時獲台英兩國畢業證書

新北市三重高中高二開設的「國際溝通」情境英語教學特色課程，今年起成為高二、高三校訂必修課，且學校與英國普利茅斯城市學院合作「國際預科IFY雙軌升學計畫」，在學期間免休學，赴英國修習一學期，可同時取得台、英2國畢業證書。

赴英國修習免休學

教育部閱讀磐石學校的三重高中，擁有全球10所國際交流夥伴學校的國際化高中，國際溝通特色課程是學校發展重點之一，讓學生可以在模擬國際溝通的真實生活及職場情境中學習如何使用英語，並提升未來升學必備的英語能力。

三重高中說，學校與英國普利茅斯城市學院合作，推動國際預科IFY雙軌升學計畫，不需休學就能到英國修習一學期，還能同時拿到台、英2國畢業證書，可直接申請英國、澳洲、紐西蘭及加拿大等國際頂尖大學。

國際溝通情境英語教學特色課程，讓三重高中的學生在高中生時期即把英語文能力準備好，未來進入大學就能熟練地把英語當作溝通與學習工具，也能在出社會前把國際競爭力準備好。

三重高中指出，參與國際溝通課程的同學多益成績皆能大幅度提升，讓在地家長、學生打破明星學校迷思，原來不一定要越過淡水河擠進台北市的菁英高中。

三重高中的美術班曾榮獲第5屆「東南亞國際高中職公募展」學校獎。圖／三重高中提供

新生接受雙語教學

發展多元的三重高中，除了國際溝通課程，其美術班曾榮獲第5屆「東南亞國際高中職公募展」學校獎，學校也開設文創設計選修課程，積極培育文創人才。

三重高中體育班更是國家代表隊搖籃，將學生送進運動競技最高殿堂的奧運會。圖／三重高中提供

三重高中體育班更是國家代表隊搖籃，體操名將丁華恬今年在雲林全中運斬獲4金1銅，平衡木單項決賽更獲得14.267分的史上最高分，豎立起「丁華恬障礙」。丁華恬也將代表台灣參加東京奧運。

三重高中「扶輪少年服務團」。圖／三重高中提供

學校也承襲國際扶輪精神的「扶輪少年服務團」，全面推動國際接待大使及多元服務學習活動，讓學生成為具備優質國際競合能力的世界公民。

另外三重高中國中部，因應國家雙語政策，110學年度入學新生全面實施雙語教學，每名同學皆享有外師課程、參加社區國際日、赴德、日參加國際教育旅行、ICT視訊交流，擴展多元國際視野。

新北市立三重高級中學 廣告

商品推薦