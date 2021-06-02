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用眼睛判斷裁判鳴槍！聽障生吳慕安愛運動獲總統教育獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市橋頭區興糖國小六年級重度聽障學生吳慕安（左）榮獲2021總統教育獎，校長蕭勳鍾（右）鼓勵。圖／高雄市教育局提供
高雄市橋頭區興糖國小六年級重度聽障學生吳慕安（左）榮獲2021總統教育獎，校長蕭勳鍾（右）鼓勵。圖／高雄市教育局提供

高雄市橋頭區興糖國小六年級學生吳慕安是重度聽覺障礙，熱愛運動的他因為聽不見，只能用眼睛來判斷裁判鳴槍，很多次都錯失奪牌機會，甚至承受被判定違規的心理壓力，卻不曾稍減對運動的熱誠，在賽跑與游泳項目表現優秀。他的故事被拍成微電影，成為體育署激勵體育築夢的選手，榮獲2021總統教育獎。

如果沒有戴上電子耳，吳慕安的世界完全寂静舞聲。父母在幼稚園時被發現孩子有聽損，經醫師診斷為重度聽障，前幾年醫師在他右耳上方植入人工電子耳，與助聽器最大的不同，人工電子耳是由外科手術植入，所以吳慕安的右耳，可以明顯看見聯結了接收線圈與麥克風、語言處理器等，他才能正常學習發音與人溝通。但造價近百萬元的電子耳，也成為家庭沉重負擔。

吳慕安喜觀跑步、游泳，同學形容他是個「爆發型」選手，如果掌握出發契機，就可以加速衝出得到好成績。今年高雄市國小運動會上，他在60公尺賽跑項目跑出了8秒14的成績，原本極可能奪金，但最後裁判判定他在鳴槍前剎那就起跑，最後被判違規取消名次。他說不是故意要違規，怪自己的專注力不夠，影響了對鳴槍時的準確判斷，也常發生所有選手都衝出，自己還在起點上的狀況。

在游泳項目，吳慕安獲得109、107年高雄市身障泳賽自由式丶蛙式第一、二名，還讓他在學校贏得「海王子」的稱號。

吳慕安個性樂觀開朗，坦然面對自己的缺陷。除了跑步、游泳外，音樂、繪畫、國語文、朗讀也樣樣拿手。小四時他接觸學校的布袋戲，加入表演後台的樂器演奏，選了被大家認為最難學的嗩吶，這對聽障者很不易，但他自告奮勇要學，也在很短時間學會。

興糖國小校長蕭勳鍾說，聽障者語言表達能力不佳，別人聽幾次就會發的音，慕安都要學上很久，有時還帶來誤解與傷害，他選擇進入運動世界裡，也找到自己的興趣，積極勇敢精神令人疼惜與佩服。

吳慕安現在仍在持續復健，為了提升聽語能力，每周要去醫院、語言教室，以提升語言訓練與口語表達能力。他說未來要成為對社會有貢獻的人，自己是火車迷、汽車迷，長大想要成為最厲害的機械工程師，希望能學到專精的技術，做出幫助聽障與弱勢者的輔具。

高雄市橋頭區興糖國小六年級學生吳慕安是重度聽覺障礙，熱愛運動和音樂，他的故事被拍成微電影，成為體育署激勵體育築夢的選手，榮獲2021總統教育獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市橋頭區興糖國小六年級學生吳慕安是重度聽覺障礙，熱愛運動和音樂，他的故事被拍成微電影，成為體育署激勵體育築夢的選手，榮獲2021總統教育獎。圖／高雄市教育局提供

語言 高雄市 裁判

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