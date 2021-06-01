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萬里國小附幼停課不停學 線上頻道正式開台

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里國小附幼教師們自動推出停課不停學的線上課程，每天上午九點準時上片，宣告線上頻道正式開台。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里國小附幼教師們自動推出停課不停學的線上課程，每天上午九點準時上片，宣告線上頻道正式開台。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情嚴峻，全國進入停課狀態，教育部與教育局並沒有要求幼兒教育學校要規劃遠距課程，但萬里國小附幼教師們自動推出停課不停學的線上課程，拍教學影片上傳YouTube，每天上午九點準時上片，宣告萬里國小附幼的線上頻道正式開台。

萬里國小校長莊朝欽表示，在與教師開會的過程中，附幼的老師們也提出，對於學生離校多天，恐怕回到學校後，會出現不適應的反應，感到相當憂心，所以老師們也決定要拍攝線上課程，放上萬小附幼的YouTube的頻道，為此也相當感謝教師們的用心，讓幼兒園的孩子們在家也可以不停學，繼續保有對校園生活的熟悉感。

熟悉的老師、熟悉的教室場景，讓孩子們在觀看教學影片時充滿著熟悉感，彷彿就是在教室裡面上課一般的身歷其境，而推出遠距教學的第二天，不少學童家長都給予正向的回饋，感謝老師用心拍片，讓親師生即便在防疫期間依舊可以線上互動。

萬里國小附設幼兒園主任林淑慧說，萬小附幼的影片課程內容學習不分年齡，所有小朋友都可以在老師帶領下，跟著爸爸媽媽們一起學習、互動，而線上影片，每一位家長都可以依照自己不同的空閒時間來彈性觀看，萬里國小附幼期待透過停課不停學的線上影片，要讓孩子們不會因為防疫假離開校園太久，就忘記了對校園生活與環境的熟悉感，也可以透過影片與父母一起學習互動，讓親子感情更加溫。

萬里 停課 幼兒園

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