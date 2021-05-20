同名不同人生 育幼院單親兒郭台銘獲總統教育獎

嘉義縣六嘉國中國三學生郭台銘，與鴻海集團創辦人郭台銘同名同姓，卻有不一樣人生，他被安置在天主教安仁家園，是新住民子女，從小父母離異、爸爸重病、失學，他不向命運低頭，把握學習機會，沒補過習、沒上過才藝班，透過學校教育，獲獎無數、多才多藝，榮獲今年總統教育獎，是嘉義縣唯一獲獎學生。

他是安仁家園孩子的榜樣，偏鄉教育的希望，曾獲得嘉義縣生科競賽特優、慈龍盃全國書法比賽優選等各獎項，郭台銘獲獎心願是「等我有能力時，一定會接爸爸回家」。

郭台銘母親越南新住民，襁褓時父母離異，他對母親完全沒印象，小學與父親相依為命，因父親生病失學，後來由嘉縣社會局安置在安仁家園；六嘉國中校長徐文成說，郭台銘求知慾強，學習能力佳，有高度自我管理能力，成績在全校名列前茅。

郭台銘喜愛看書，學校推動閱讀教育，他從失學不認識字到獲得嘉縣與全國各文學獎獎項，如應雲崗心得寫作比賽貳獎，他也喜愛科學與科技，曾獲得嘉義縣生科競賽特優第一名；也曾獲慈龍盃全國書法比賽優選；郭台銘也和同學合作多部微電影獲獎，其中「味—無界」拿下全國優選（第二名）。

郭台銘說，「等我有能力時，一定會接爸爸回家。」，因為爸爸是他心中最柔軟、最深刻的回憶，是他努力的目標；「我未來能當一個老師」，郭台銘希望長大後，能成為一盞照亮學生的「不滅燭火」，也很感謝成長過程有許多老師指導，點亮他通往未來的道路。

安仁家園會教導孩子烘焙，郭台銘喜歡烤蛋糕給同學吃，運用社團課學習吉他，彈琴唱歌給同學聽，並獲選為青少年公民活動代表。徐文成說，2年多來，郭台銘在校表現，讓師生了解「什麼才是堅強」，見識到真正「不放棄」。他跟「郭董」一樣，有顆堅毅的心，永遠奮鬥不懈！ 嘉義縣六嘉國中國三學生郭台銘，與鴻海集團創辦人郭台銘同名同姓，卻有不一樣人生，透過學校教育，獲獎無數、多才多藝，榮獲今年總統教育獎，是嘉義縣唯一獲獎學生。圖／徐文成提供 嘉義縣六嘉國中國三學生郭台銘（中），與鴻海集團創辦人郭台銘同名同姓，卻有不一樣人生，透過學校教育，獲獎無數、多才多藝，榮獲今年總統教育獎，是嘉義縣唯一獲獎學生。圖／徐文成提供

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