聽新聞
test
0:00 / 0:00
會考／自然計算題少大半 英文閱讀篇幅長難度增
國中教育會考今日落幕，有學生表示，今年英文閱讀篇幅比起往年都還要長，增加考試難度；自然則多考觀念題為主，以往計算題少一大半，壓軸的英聽不少學生都認為難易度偏易。
新北市板橋中山國中陳姓考生說，以往做自然考古題時都有不少計算題，換算下來平均約5、6題，但這次自然只有1題計算題，剩下多是觀念題，考起來比較容易。
而另1名李姓考生與林姓考生則說，這次英文閱讀篇幅長，讓難度增加。據同學指出，英文閱讀題目包括教師節由來、當火車停駛時的做法等，篇幅長卻只出3題，有同學希望篇幅不要太長，比較容易粗心的考生才不會因此犯錯。
受到疫情影響，今年會考學生必須全程配戴口罩，有同學表示，由於疫情關係，考試前的心情難免受到影響，特別前1天指揮中心公布有180例確診，讓不少同學都有嚇到，但進到考場還是得靜下心面對。
而許多同學也道出心中無奈，原本預定考完試要跟家人、朋友出去旅遊、逛街、玩樂等活動，如今受疫情都取消，只能待在家，也希望民眾一定要配合防疫措施，讓疫情早日過去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言