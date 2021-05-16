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會考／自然計算題少大半 英文閱讀篇幅長難度增

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
國中會考於今日落幕，不少同學都認為自然計算題較少偏易，英文則是閱讀篇幅長難度偏高。記者張哲郢／攝影
國中會考於今日落幕，不少同學都認為自然計算題較少偏易，英文則是閱讀篇幅長難度偏高。記者張哲郢／攝影

國中教育會考今日落幕，有學生表示，今年英文閱讀篇幅比起往年都還要長，增加考試難度；自然則多考觀念題為主，以往計算題少一大半，壓軸的英聽不少學生都認為難易度偏易。

新北市板橋中山國中陳姓考生說，以往做自然考古題時都有不少計算題，換算下來平均約5、6題，但這次自然只有1題計算題，剩下多是觀念題，考起來比較容易。

而另1名李姓考生與林姓考生則說，這次英文閱讀篇幅長，讓難度增加。據同學指出，英文閱讀題目包括教師節由來、當火車停駛時的做法等，篇幅長卻只出3題，有同學希望篇幅不要太長，比較容易粗心的考生才不會因此犯錯。

受到疫情影響，今年會考學生必須全程配戴口罩，有同學表示，由於疫情關係，考試前的心情難免受到影響，特別前1天指揮中心公布有180例確診，讓不少同學都有嚇到，但進到考場還是得靜下心面對。

而許多同學也道出心中無奈，原本預定考完試要跟家人、朋友出去旅遊、逛街、玩樂等活動，如今受疫情都取消，只能待在家，也希望民眾一定要配合防疫措施，讓疫情早日過去。


疫情 國中教育會考

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