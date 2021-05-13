疫情中的小確幸 台南崇明國中桶飯海苔鋪「金榜題名」

台南市崇明國中三年級學生就要參加國中會考，今天掀開桶飯的蓋子，上頭以海苔鋪寫「金榜提名」讓學生好感動。學校感謝為他們辦伙的崇明國小，立即以廣播致謝，隔壁崇明國小也依稀聽得到。校長陳威介說，這是教育共好也是教育的溫暖。

台南市東區崇明國小是午餐中心學校，設有中央廚房，除了給自己食用，也供餐崇明國中。後天就要會考，學生都做最後衝刺，用完午餐，午睡後又要加緊複習。今天中午的午餐送到，學生掀開蓋子，發現桶飯上用海苔鋪寫「金榜題名」，學生驚奇中相當感動。

崇明國中校長陳威介說，事前並不知道崇明國小這一祝福的動作，也因為這樣，讓師生很感動，更顯意義。除了以廣播告知學生並表達謝意，他也打電話給崇明國小校長王海秀，代表學校致謝。

王海秀表示，崇明國中的學生大都是崇明國小升上去的學生，為了祝學生能考試順利，之前就籌畫，要在會考前夕讓學生驚喜，也算是疫情中的小確幸。

陳威介說，會考前除到廟宇上香，也舉辦崇明楷樹祈福活動，掛祈福卡，祝福金榜題名，並送代表包好運的包子、考高分的糕點、必考中的粽子，以及題題正確的文昌筆。國三老師蔡育錚日前也背著學生的資料參與白沙屯媽祖繞進進香，為全體國三生會考祈福。