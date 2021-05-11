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苗栗表揚體育競賽績優 苑裡國小排球隊4大賽全冠軍
苗栗縣各級學校近來參加橋牌、壘球、網球、田徑、民俗體育、武術、排球、溜冰等8項競賽，共獲24金18銀15銅，成績亮眼，縣府上午在第二辦公大樓國際會議廳表揚績優選手，期勉大家再接再厲，續創佳績；獲獎學校中，苑裡國小排球隊在全國4大賽事橫掃全國小學排球隊，創下難得一見的五年級男女生組全冠軍記錄，此外明仁國中並獲教育部頒發109年學校體育績優團體獎，校方長期推動體育教學的努力獲得肯定。
苗栗縣長徐耀昌與縣議員張顧礫、縣府教育處長邱廷岳、縣政顧問賴昌秀等人上午共同頒獎給績優選手及學校。
教育處指出，獲表揚績優的學校，其中建國國中滑輪溜冰團隊在全中運大放異彩，獲2金1銀1銅，拿到全國團體錦標第二名，陳宣霈個人勇奪雙金，連破大會紀錄；苑裡國小排球隊在永信、華宗、北港媽祖、中華盃等四大賽中共獲8金2銀1銅佳績，照南國小田徑團隊是苗栗縣田徑重點發展學校，最近在全國比賽也獲得2金4銀2銅佳績；苗栗縣教師聯隊參加2020總統盃全國慢速壘球錦標賽獲教師組第2名，都展現苗栗蓬勃的運動風氣。
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