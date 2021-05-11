苗栗表揚體育競賽績優 苑裡國小排球隊4大賽全冠軍

苗栗縣各級學校近來參加橋牌、壘球、網球、田徑、民俗體育、武術、排球、溜冰等8項競賽，共獲24金18銀15銅，成績亮眼，縣府上午在第二辦公大樓國際會議廳表揚績優選手，期勉大家再接再厲，續創佳績；獲獎學校中，苑裡國小排球隊在全國4大賽事橫掃全國小學排球隊，創下難得一見的五年級男女生組全冠軍記錄，此外明仁國中並獲教育部頒發109年學校體育績優團體獎，校方長期推動體育教學的努力獲得肯定。

苗栗縣長徐耀昌與縣議員張顧礫、縣府教育處長邱廷岳、縣政顧問賴昌秀等人上午共同頒獎給績優選手及學校。