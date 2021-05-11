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桃園瑞祥國小就地取苦茶油 藍帶主廚授義式脆餅、青醬

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
學生們不但可以體驗製作料理的情境，還可以從中感受團隊合作的重要。圖／瑞祥國小提供
學生們不但可以體驗製作料理的情境，還可以從中感受團隊合作的重要。圖／瑞祥國小提供

桃園市瑞祥國小位於大溪區瑞源里，里內盛產苦茶油，校長魏瑞汶表示，瑞祥是全國唯一以苦茶油作為校訂課程的學校，教師團隊長期帶學生發展苦茶油特色課程，師生近5年每到歲末年終，製作苦茶油相關料理舉辦美食嘉年華，都獲家長和社區好評。

瑞祥國小今年規畫「『油』你真好」小主廚課程，聘請「丁廚房 藍帶X私廚」丁偉鴻，指導學生以苦茶油製作特色料理。老師們帶著學生到「C House溪房子手作」拜師學廚藝，學生們穿戴著學校特製的頭巾、圍裙，從量測食材、洗菜、切菜，到烹煮、擺盤、善後，展現藍帶主廚傳授的職人態度。校方還利用情境，英語教師進行相關單字教學，透過「視、聽、嗅、味、觸」五感體驗，教師引導孩子分享品嘗美食的感受，打造「處處是教室，時時可學習」的教育目標。

雖然菜餚的製作時間冗長，但品嚐自己親手製作的美食，學生們都感到無比的幸福。五年級李琬萱說，切每樣食材使用的刀法都不一樣，她覺得最困難的是番茄，要把刀拿得很前面，用看的就覺得很恐怖。三年級張嫚庭很好喜歡這次做的青醬，因為是自己做的，吃起來覺得很安心；一年級吳易勳做完日式和風油醋醬後，指出油醋醬味道又苦又甜，但是拌在小黃瓜和玉米筍裡，嚐起來很美味。

校方今天下午安排藍帶主廚丁偉鴻帶高年級小朋友，製作苦茶油義式脆餅、青醬，為周六親職教育日小主廚課程成果展準備。

魏瑞汶校長表示，5月是溫馨感恩月，15日（周六）為國際家庭日，學校特別選在當天舉辦親職教育活動，藉此凝聚家庭親子情感，建立更緊密的家庭關係。15日有「小主廚課程成果展」，事前由藝文老師指導小朋友親手製作邀請卡，請家人一同見證學習成果，當天在藍帶主廚與老師的指導下，孩子們分工合作，從洗菜、切菜、烹調到完成料理，再親自將這些苦茶油佳餚獻給家長，表達感恩之意。

家長會長鄒磊說，學校設置了一間烘焙教室，讓學生動手製作美食，真的很特別，也很用心，除了可以提高學習興趣，也可以培養跟同儕合作的觀念，看見學生們相處和樂融融，家長真的很感謝老師及學校的用心。

「丁廚房藍帶X私廚」丁偉鴻主廚指導學生製作義式料理和醬料。圖／瑞祥國小提供
「丁廚房藍帶X私廚」丁偉鴻主廚指導學生製作義式料理和醬料。圖／瑞祥國小提供
小學生們跟著丁偉鴻主學廚藝既專心又開心。廚圖／瑞祥國小提供
小學生們跟著丁偉鴻主學廚藝既專心又開心。廚圖／瑞祥國小提供


苦茶油 親子

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