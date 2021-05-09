成功高中歡慶99年校慶周志浩令狐榮達獲表揚

瑞芳區瑞柑國小在明日將舉辦運動會，今(7)日沿襲傳統進行社區聖火遶境，以心鼓社團的樂音，提醒居民一同參與盛會，另外，學校近期也完成了生態廊道的重新彩繪，蝴蝶、青蛙、螢火蟲三大生態特色展露無遺，而操場也有了新的共融式遊具，將帶給孩子們更安全友善的玩樂設施。

2021-05-07 19:28