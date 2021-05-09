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成功高中歡慶99年校慶周志浩令狐榮達獲表揚

聯合報 / 記者高凌雲
成功高中今天歡慶建校99周年，明年即將迎接建校100年，歷屆校友正積極籌備擴大慶祝一百周年校慶。 照片提供/成功高中
成功高中今天歡慶建校99周年，明年即將迎接建校100年，歷屆校友正積極籌備擴大慶祝一百周年校慶。 照片提供/成功高中

台北市立成功高中歡慶99周年校慶，成功高中校長孫明峯周六頒發傑出校友成功榮譽獎，萬海航運名譽董事長陳朝亨、台中市副市長令狐榮達、衛福部疾管署署長周志浩、亞洲大學校長蔡進發、天成飯店執行長張東豪、全國運動會5000公尺冠軍李奇儒等人。

正值防疫期間，全校師生校友配戴學校特製口罩在活動中心舉行校慶典禮。成功高中早自日本殖民時代創校為台北二中開始，就是台灣子弟第一學府，愛國家求進步校訓，一直是校友難忘的座右銘。成功高中校友會理事長聲寶集團總裁陳盛沺勉勵學弟做個品學兼優的青年，課業之外，更要陶冶品格，為國家社會發光發熱，以成功母校為榮。

原定舉行園遊會，因為疫情升溫取消，學生大隊接力與儀隊表演，依舊獲得全體來賓的熱烈掌聲。全體師生及校友相約明年100周年再聚首。一百年成功，千萬載光榮。為這一世紀的風華，締造成功高中的新里程碑。


疫情 口罩 亞洲大學

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