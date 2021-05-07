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瑞柑國小辦運動會有創意 聖火遶境社區祈福

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區瑞柑國小在明(8)日將舉辦運動會，沿襲傳統進行社區聖火遶境，提醒居民一同參與盛會。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區瑞柑國小在明(8)日將舉辦運動會，沿襲傳統進行社區聖火遶境，提醒居民一同參與盛會。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區瑞柑國小在明日將舉辦運動會，今(7)日沿襲傳統進行社區聖火遶境，以心鼓社團的樂音，提醒居民一同參與盛會，另外，學校近期也完成了生態廊道的重新彩繪，蝴蝶、青蛙、螢火蟲三大生態特色展露無遺，而操場也有了新的共融式遊具，將帶給孩子們更安全友善的玩樂設施。

柑坪里長許銘仁表示，瑞福宮的土地公是里內信仰中心，今(7)日里辦公室與廟方一同為瑞柑國小8日舉辦的運動會祈福，並透過今年落腳里內的心鼓坊工作室的帶領下，孩子們打鼓經過變電所、棒球場、瑞芳商行遺址，在社區交接聖火遶境，也祈求運動會天氣舒適，居民一整年平安健康。

瑞柑國小校長王淑芬表示，這次瑞柑國小的生態廊道彩繪在運動會前完成了，因之前鋪面濕滑，改善後的鋪面以學校生態特色的青蛙，擬人化成了「礦工蛙」，加上一旁的蝴蝶與螢火蟲，推廣學校春末夏初時盎然的生態環境，一旁還有生態池，是孩子們下課時最喜歡抓蝌蚪觀察的小天地。

而位在操場旁的新遊具，包括攀爬繩與滑梯，以黃、綠色樣貌以及青蛙圖案，展現生態特色，其中鞦韆也改以共融式的遊具，讓身障者、大人抱著小孩都能乘坐，推廣友善的玩樂空間，5/8上午是學校的運動會，也歡迎附近居民做好防疫，都能前來開心參與。


瑞芳 遶境 聖火

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