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中一中校慶擺攤「標哥：欲拍銃嘸」 網笑翻：高材生就是創意
台中一中的學生以創意聞名，學校近日辦園遊會，有射氣球攤販結合中部在地文化，設計出這款「標哥」招牌，引起廣大討論。
網友在PTT發文分享中一中的園遊會照片，射氣球攤販超有創意，招牌結合各項在地文化，還畫著一幅鎮瀾宮董事長顏清標手裡拿著槍枝，旁邊還有消波塊、啤酒罐以及超受歡迎的東泉辣椒醬，旁邊還寫著：「肖年仔，欲拍銃（射擊）嘸」。
網友們也佩服學生的創意：「笑死，高材生就是創意」、「消波塊警告」、「一張圖就有好多元素」、「建中人路過，真的Respect」、「108明天上演大逃殺」、「笑死，初生之犢不畏虎，這句話有它的道理」、「還用台語正字，推」。
也有網友說：「標哥風度沒這麼差，人家做大事的」、「他又沒寫是顏清標，還好吧」。
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