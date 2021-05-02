幼稚園老師有刺青 家長PO文「他舉手會露出來」眾人猛搖頭

刺青在許多人眼中是一門藝術，不過還是有部份保守的人，會給刺青貼上負面標籤。近日一名家長表示，孩子的幼稚園老師有刺青，因此想問問其他家長會不會介意，引起廣大討論。

該名家長昨（1）日在粉專《靠北幼稚園》發文，指出接小朋友的時候，意外發現老師的手臂有刺青，雖然衣服平常能蓋住，但只要老師舉手還是能露出來，「請問家長們對老師有刺青這件事情會很介意嗎？因為據我所知，老師的身上還是有其他刺青，只是被衣服遮住，不是一眼就能看出來」。

對此，底下網友表示：「刺青怎樣了？我老公刺得全身都是，他還是我們家最有耐心的」、「都什麼年代了，刺青不代表是壞人，現在很多都是藝術」、「重要的是大人給小孩什麼觀念，很多不適任的老師也可能沒刺青。老師下班也是有自己的生活，別讓他們活在大人們的框框內」、「我自己也很想刺，只是怕痛，我是國中老師，曾擔任生教組長，刺青不會影響老師的專業」。

也有網友說：「我會說是畫畫耶，等孩子大一點才會跟他說不希望他去刺，過程很痛，而且是一輩子的事情」、「老師身上有刺青我真的也會很在意，在意圖案好不好看而已…哈哈哈哈哈哈」。