聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼稚園老師有刺青 家長PO文「他舉手會露出來」眾人猛搖頭
刺青在許多人眼中是一門藝術，不過還是有部份保守的人，會給刺青貼上負面標籤。近日一名家長表示，孩子的幼稚園老師有刺青，因此想問問其他家長會不會介意，引起廣大討論。
該名家長昨（1）日在粉專《靠北幼稚園》發文，指出接小朋友的時候，意外發現老師的手臂有刺青，雖然衣服平常能蓋住，但只要老師舉手還是能露出來，「請問家長們對老師有刺青這件事情會很介意嗎？因為據我所知，老師的身上還是有其他刺青，只是被衣服遮住，不是一眼就能看出來」。
對此，底下網友表示：「刺青怎樣了？我老公刺得全身都是，他還是我們家最有耐心的」、「都什麼年代了，刺青不代表是壞人，現在很多都是藝術」、「重要的是大人給小孩什麼觀念，很多不適任的老師也可能沒刺青。老師下班也是有自己的生活，別讓他們活在大人們的框框內」、「我自己也很想刺，只是怕痛，我是國中老師，曾擔任生教組長，刺青不會影響老師的專業」。
也有網友說：「我會說是畫畫耶，等孩子大一點才會跟他說不希望他去刺，過程很痛，而且是一輩子的事情」、「老師身上有刺青我真的也會很在意，在意圖案好不好看而已…哈哈哈哈哈哈」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言